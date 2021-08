Colau, abucheada en el barrio de Gràcia durante el inicio de las fiestas

Revolcón de Ada Colau en una de las zonas de Barcelona menos hostiles a la alcaldesa, como el barrio de Gràcia. En el acto que ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas del barrio, cuando Colau ha ido a intervenir, se ha encontrado con aluvión de gritos en su contra que ha obligado incluso al pregonero, Jordi Cuixart, a intervenir para calmar los ánimos y que la alcaldesa pudiera tomar la palabra. El episodio da buena muestra de hasta qué punto la popularidad de Colau está en mínimos (como ha quedado recogido en la última encuesta del propio Ayuntamiento de Barcelona).

Lo cierto es que en este caso, parte de la polémica y la bronca se ha dado también por las restricciones que hay en estas fiestas, que deberán cumplir con las medidas anticovid y concluirán a las 00.30 horas. Si bien, vuelve a dar cuenta del mal momento que atraviesa la alcaldesa, que todo apunta a que se quedará sin revalidar el cargo en las próximas elecciones municipales de 2023.

También mucha polémica ha despertado el pregonero de este año en las Fiestas de Gràcia. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural e indultado recientemente tras haber pasado cuatro en prisión por un delito de sedición, se ha convertido en la voz que ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas del popular barrio de Gràcia y, como era de esperar, ha dado mucho protagonismo en su discurso a su paso por prisión, hacer un llamamiento para que regrese Carles Puigdemont y al “procés”.

“No renunciemos nunca a volver a hacerlo”, ha clamado en su discurso Cuixart, que ha hecho también una apelación a “recuperar las calles” tanto en referencia al “procés” como a la reivindicación de derechos sociales, como la vivienda, la lucha contra el cambio climática o la acogida de refugiados. El presidente de Òmnium Cultural, que vive en Gràcia aunque haya nacido y crecido en la comarca del Vallès (área metropolitana de Barcelona) ha recordado su paso por prisión con anécdotas como las cartas que recibía y la curiosidad que le despertaba conocer .

Al oír los abucheos contra Colau, ha llamado a la calma y ha pedido unidad. “España no nos quiere escuchar porque tiene miedo de la palabra. No os dejéis dividir. Si no nos dejamos dividir, nos saldremos adelante”, ha dicho.