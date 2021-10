Que me apunten en la lista

Llevo treinta y cinco años dando clase en la Universidad, en la pública y en la privada, otros tantos en diversos másters en diferentes centros y siempre he dado las clases en el idioma que pienso, es decir el castellano.

Por supuesto, cuando alguien se ha dirigido a mí en catalán, le he contestado en catalán, por supuesto cada alumno ha escogido para hacer su examen la lengua que mejor le ha parecido y, por supuesto, cuando lo he estimado conveniente he cambiado sin problema de una a otra lengua.

No me gano la vida como profesor universitario. La actividad de la que me sustento es la abogacía. En las universidades cobro poco pero no me importa porque lo mío es esencialmente vocacional, enseñar y transmitir mis experiencias profesionales a mis alumnos y enseñarles unas bases sobre conceptos jurídicos que les permitan su desarrollo profesional en el futuro.

Una clase universitaria no es una charla de café, ni una tertulia de amigos, pese a mi predisposición a dialogar con los alumnos, una clase universitaria debe ser algo dinámica y uno se defiende mejor en la lengua en la que piensa. Entonces se transmite con mayor transparencia aquello que se sabe y previamente se ha preparado.

Los alumnos universitarios son inteligentes; de ahí que no escojan a los profesores en función de la lengua en la que explican, sino en función de lo que transmiten y como lo transmiten.

Ahora algún fanático ha dicho que quería hacer una lista de los profesores que damos clase en castellano. Pues bien, ya pueden apuntarme. Así lo he hecho y así lo haré, siempre desde la comunicación, los criterios y el respeto que los alumnos merecen, y si por este motivo a alguien se le ocurre alguna mala idea, sepa que tengo preparada una última clase en latín, lengua madre de todos.