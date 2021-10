La última propuesta de Podemos: fijar un salario máximo

Si algo está consiguiendo rentabilizar políticamente Podemos durante esta legislatura es la cartera de Trabajo. Con Yolanda Díaz al frente, ha logrado impulsar medidas importantes (sobre todo, con capacidad para exhibir como éxitos ante la opinión pública) y una de las más destacadas es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que, desde septiembre, se ha incrementado en 15 euros hasta los 965. La formación morada, no obstante, lejos de conformarse con elevar el salario por abajo, también tiene intención de toparlo por arriba: es decir, fijar un salario máximo.

Así lo ha defendido el diputado de los Comunes en el Parlament, Joan Carles Gallego, un parlamentario con destacada trayectoria en el mundo sindical (ha sido secretario general de CC.OO. en Cataluña entre 2008 y 2026) y docente (catedrático), que ha aterrizado en la cámara catalana tras las elecciones catalanas del 14 de febrero. Gallego sostiene que España y Cataluña tienen un problema de desigualdad social y señala que las sociedades con “brechas entre ricos y pobres” tienen mayores problemas de cohesión social y eso desencadena numerosas consecuencias negativas, como la “falta de confianza y solidaridad” entre las personas. Hecho el diagnóstico, Gallego pasa a la propuesta para poner solución.

Una de las soluciones que menciona es aplicar políticas distributivas, pero las ve limitadas porque “no actúan en la base”, que es donde se genera la desigualdad; a su juicio, lo idóneo son políticas “predistributivas”, que actúan “allí donde se genera la desigualdad”: es decir, actúan en el mercado de trabajo, interviniendo en la estructura de salarios. En este punto, está el SMI, que ya está en fase de escalada en España, y ahora aspira a abordar el salario máximo para reducir la desigualdad salarial que se genera. “Porque es aquí, en esta brecha excesiva, donde nace la desigualdad y los problemas que se generan. Por eso, lo que nosotros queremos es acotar el salario máximo. Queremos topar el salario máximo limitando la brecha salarial aceptable socialmente y justificada productivamente”, sostiene.

Esta propuesta, planteada en el Parlament, ha recibido la respuesta del conseller de Economía, Jaume Giró, quien la ha descartado del todo, incluso para hacer una prueba piloto. ¿Por qué? Porque, según Giró, hasta ahora no se ha implantado con éxito en “ningún país del mundo”. “La experiencia que más se acerca a un salario máximo es la de Cuba, pero entiendo que tampoco usted la toma como modelo a aplicar. La aplicación de topes salariales no tiene evidencia empírica en ningún lugar y tiene desventajas inesquivables que seguro que a usted no le pasan por alto”, ha replicado Giró, haciendo alusión a que estimularía la deslocalización de las empresas y el talento.

En estos momentos, el SMI en España se halla en 965 euros y ha subido un 31% desde 2019 (229 euros), pero el horizonte se incrementarlo todavía más hasta 2023 y que alcance un 60% del salario medio antes del fin de la legislatura.