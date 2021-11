Los secretos que han convertido esta calle de Barcelona en la segunda mejor del mundo

Por delante de la Quinta Avenida, Oxford Street o los Campos Elíseos. La segunda mejor calle del mundo es el inesperado paseo de Sant Joan de Barcelona, según un ranking elaborado por la edición internacional de la revista “Time Out” este verano. Pero, ¿qué tiene esta calle que la ha convertido en referencia cultural y gastronómica de la capital catalana por delante de rivales como el propio paseo de Gràcia o las icónicas Ramblas? Veamos.

Se trata de una amplia avenida que nace en el distrito de Gràcia y termina en el Arco de Triunfo de Barcelona, justo en la entrada del parque de la Ciutadella, pulmón verde de la ciudad. Un paseo que cruza cuatro barrios distintos, de apenas dos kilómetros de la ciudad que puede recorrerse a pie, en coche, en transporte público o en bicicleta. Y esta es otra de las razones que la aúpan en lo alto del ranking: se puede recorrer sobre dos ruedas tanto de subida como de bajada, con dos carriles habilitados por cada sentido, de norte a sur.

Otra de las características es su amplio vial para los peatones ubicado en medio del paseo en la zona norte, entre Diagonal y el barrio de Gràcia, uno de los más concurridos de la capital catalana. En lo alto, en Gràcia se encuentra incluso el nuevo mercado de la Abacería, mientras que entre plaza Tetuán y Arco de Triunfo ganan protagonismo las amplias aceras con terrazas y los restaurantes de cocina internacional.

A nivel cultural y arquitectónico sobresale además del mencionado Arco de Triunfo la Casa Macaya, una edificio singular y representativo del Modernismo del arquitecto Josep Puig i Cadafalch construido entre 1898 y1900. Ahora es el CaixaForum Macaya.

Y el tercer secreto escondido del paseo de Sant Joan son las numerosas tiendas de cómics y manga alrededor de la zona -entre ellas Norma Comics-, una colección de comercios de todos los tamaños donde encontrar ediciones limitadas de manga, réplicas de figuras inéditas para coleccionar o los últimos videojuegos del mercado. Un aspecto a destacar según el ranking de Time Out, además de las librerías colindantes.

La última gran reforma: a de 17 metros

Cabe recordar en este sentido que la reforma del paseo de Sant Joan hasta llegar a su aspecto actual fue uno de los grandes caballos de batalla de los sucesivos gobiernos municipales de los últimos años. El último tramo remodelado fue en 2013 entre Diagonal y la plaza de Tetuán con una inversión pública de 7,5 millones de euros. El resultado: convertir la vía en un bulevar, con aceras más anchas de 17 metros y zonas de juegos infantiles y tres líneas de árboles.

La lista ‘The 30 coolest streets in the world’ de Time Out International ha situado a esta avenida barcelonesa justo detrás de Smith Street de Melbourne, la mejor valorada del mundo según la cabecera.