Resistencia en la Universidad

La Universidad por definición es el centro neurológico de las ideas y también por definición un espacio de libertad. Así ha sido históricamente en muchos momentos y así lo va a seguir siendo en Cataluña por mucho que desde las estructuras oficiales se empeñen en lo contrario.

Y lo va a seguir siendo porque un buen grupo de estudiantes y profesores, no estamos dispuestos a que nos impongan nada, ni en el fondo ni en la forma.

Partimos de una reglas académicas básicas y a partir de ahí la libertad de la cátedra, la libertad de contenido y la libertad de expresión son categorías absolutas en el ámbito universitario.

Por eso nos hemos agrupado más de doscientos profesores, unos si viven de la actividad académica otros no, unos imparten conocimientos científicos otros filosóficos, unos se dedican a unas materias otros a otras, unos están en universidades públicas otros en privadas, unos son de derechas otros de izquierdas, unos son ateos otros creyentes, unos votan a un partido otros a otro.

Como les decía somos más de doscientos que solo tenemos una cosa en común y es que no estamos dispuestos a dejarnos avasallar por nadie, ni a que nadie nos diga en que lengua tenemos que impartir nuestras clases, entre otros motivos porque eso forma parte de nuestra libertad como profesores, de la misma manera que forma parte de la libertad de los alumnos el preguntarnos en el idioma oficial que les plazca y nuestro deber de buena educación contestarles en aquel en el que se dirigen a nosotros.

El hecho de que este articulo lo escriba un veterano que no vive de dar clases y que sólo sigue dándolas después de treinta y cinco años por pura vocación, no significa que los tipos como yo seamos quienes dirigimos este cotarro.

Mejor dicho no lo dirige nadie, reaccionamos ante cada ataque y no somos mancos a la hora de exponer nuestros argumentos, hay muchos y muy buenos cerebros decididos a no dejarse avasallar. Por si fuera poco al frente y dando la cara profesores y profesoras jóvenes, valientes e inteligentes como Chantal Moll entre otros y detrás de ellos todos a una.

No conozco a todos los miembros del grupo, pero por los que si conozco les aseguro que a los del pensamiento único les ha salido un grano académico, mejor dicho un tumor inextraible con permiso de los colegas de medicina.