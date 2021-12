Al cagueta de las piedras

No me hace falta conocerle para llamarle como mínimo cagueta, porque solo un cagueta cobarde y miserable es capaz de utilizar las redes sociales para proponer apedrear la casa de un niño.

No creo que le importe lo que yo pienso de usted, es más tengo mis serias dudas de que usted piense racionalmente y tenga sentimientos. Lo digo porque yo conocí e interrogué a un sujeto sin sentimientos y de cortas luces, se llamaba, se llama Juan José Zubieta Zubeldia y ahora está en libertad, era el miembro del comando de ETA que quedó vivo después del asesinato de niños y adultos en la casa cuartel de Vic.

En ese juicio, entre otras, tuve dos obsesiones. La primera demostrar y demostré que los asesinos cuando lanzaron el coche bomba tuvieron que ver que había niños jugando. La segunda demostrar que Zubieta era además un cobarde, por eso utilizando lo que me chivó la Guardia Civil y sabiendo que no me contestaría le lance unas preguntas seguidas antes de que me cortase el Presidente del Tribunal: «¿Es cierto que usted se escondió debajo de una furgoneta mientras sus compañeros se enfrentaban a la Guardia Civil y caían abatidos?», «¿Es cierto que se defecó usted encima y tuvo que cambiarse poniéndose un mono de la guardia civil en el momento de ser detenido?». Me miró con cara de odio y en el turno de última palabra dijo que «la culpa de la muerte de los niños la tenían los guardias civiles que sabiendo que eran objetivos utilizaban a sus hijos como escudos».

No le llamo a usted asesino pero me da que en raciocinio y en sentimientos es igual que aquél, e igual de cobarde. No sé si en sus planes además de apedrear casas de niños esta también el hacerlo con abuelos. Si es así me permito indicarle que en Barcelona de vez en cuando se organizan unas cenas en las que se habla castellano y a la que acuden gentes que si no son abuelos bien podrían serlo, Veteranos de La Legión, de la Brigada Paracaidistas, de los Boinas Verdes, de la Reserva, etc. Pues bien si entre sus planes esta además de a niños apedrear a abuelos que hablen castellano, puede usted acercarse a cualquiera de estas cenas y no le quepa la menor duda que será recibido como se merece.