José Carlos Molina: “Me he liberado de complejos de tribu para hacer la música que siento”

Es más que evidente que José Carlos Molina es uno de los músicos de Rock más importantes en la Historia de nuestro país. Pieza clave durante décadas del género y sus variantes en España, el final de 2021 ha traído a un José Carlos diferente. Sin la banda madre, con los pros y contras que ello conlleva, pero con una gran sensación de rejuvenecimiento, de ilusión, fuerza y talento. La música fluye de forma fenomenal en su disco en solitario.

- Hola José Carlos! Qué tal te encuentras estos días, un placer hablar contigo del nuevo disco y de música.

- Bien. Gracias por contactar conmigo agradezco tu aportación a la música con esta entrevista espero seguir estando bien para poder seguir haciendo feliz a la gente con lo que la vida me ha obsequiado

- Déjame decirte que la portada lo deja claro: Has grabado la música que querías, que llevabas dentro en este momento. Relax y libertad. Apareces fumando, en plan “hago lo que me da la gana”, y así suena el disco.

- Bueno la música que que sentía es algo que me debía a mí mismo de hecho ya tenía dos canciones antes de que empezara todo esto y ví que todo fluía muy fácil y terminé haciendo dos discos y elegí este.

- Cuéntanos un poco la multitud de colaboraciones, aportan mucha frescura.

- Bueno como es natural llevar mucho tiempo en esto de dá opción a tener muchos amigos y amigas músicos dispuestos a ayudarte de todo corazón sin los cuales no hubiera sido posible en el cd salen fotos de todos si quieres que te cuente necesito tres páginas, jajajaja, te mando ficha técnica mejor ó si tienes el cd lo pones tú César Sánchez al bajo y Oscar Perez Khy a la batería y grandes colaboraciones como Jean Louis Barragan , Clara Rubio, Eduardo Pinilla , Miguel Lozano, Marisa de la PLaza , José Luis Frías, Jezabel Martinez, Cristián Molina Lopez , Carlos Kakutani , Luis Calzada Fernández , Susan Santos, JuanMi Rodríguez , David Palau , Judith Mateo y Paco Ortega, Jose Moreno

La portada del disco FOTO: Alejandro Penedo

-Escucho “Blues del Moby Dick” (entiendo que te refieres al local) y se te ve más suelto que nunca.

- Sí es una historia exageradamente real basada en un tipo que vuelve al citado bar después de estar veinte años en coma y claro cuando llega todo ha cambiado , hasta la música jajajaja, podría ser yo mismo después de todo el disco entero podría ser parte de una ironía sobre mí mismo.

- El aire tuyo tan característico a la hora de cantar, entre la épica y la nostalgia, sigue ahí.

- Claro, naturalmente es mi estilo y la nostalgia envuelve buenos ambientes y historias reales no olvidadas en las que la épica les puede dar cierto aire de importancia que nunca tuvieron por ejemplo la canción de “El Calor nublado” que es el eje de todo y el posible título sin resaltar de este disco es una sensación romántica de algún verano de la adolescencia y “La Fuente negra” es una historia real de los bajos fondos en mi barrio hace mucho tiempo de hecho todas las canciones a excepción de dos están compuestas aquí en el barrio y en la casa en la que nací y sigo viviendo.

-¿Hasta qué punto te has querido distanciar de Ñu? Yo diría que bastante. No hay nada de parafernalia “medieval”.

- Realmente no me he distanciado mucho de Ñu pues hay canciones que son de ese estilo al fin y al cabo sigo siendo yo , solo que he abierto el abanico hacia algo más coherente con mi mundo actual y mi forma de expresarlo en ese momento

- “Tu Vida Es un Drama” confirma ese vitalismo que decía. Es muy completa, con piano, saxo...

- Esta canción es una pantomima basada en la falsa vida bohemia que a veces he vivido ó quise vivir adornando en el ambiente escenas de películas de cine en blanco y negro ya sabes, jajajaja.

- Mi favorita es “El calor nublado”, de nuevo, melodía feliz y nostálgica, con instrumentos de viento, puede ser un gran tema para abrir conciertos.

- “El calor nublado” también es mi favorita porque tiene total sinceridad en lo que cuento y te lleva al pasado suavemente y sin traumas.

- Hablando de conciertos, que tienes previsto al respecto?

- Pues tenemos una “gira” pendiente por todas las ciudades que estaban previstas y otras que no lo estaban y seguiremos haciendo que la gente lo disfrute se lo pasen bien en fin todo lo que se espera de nosotros.

- Me encanta también “Conduciendo”, muy diferente a tus registros habituales. Es muy personal el texto.

- Fue la primera canción que compuse del disco fue al principio de todo esto y ocurrió en un momento íntimamente muy duro para todos y el órgano Hammond me llevó poco a poco a imaginar una gran historia sobre un hombre que viaja abatido románticamente.

- Quiero felicitarte por algo a veces inusual en la música, que es tu demostración con este disco de inquietudes musicales, y de amor por la músic. Creo que es lo que es “Molina”, una carta de amor a la música.

- Sí , haberme liberado de complejos de tribu para hacer la música que sentía y como la sentía con los músicos adecuados y con la instrumentación y el sonido adecuados me ha hecho otra vez amar la música si cabe aún más que antes.

- Por cierto, con gran producción tuya. Te cuesta producir?

-Sí, me encanta hacerlo es mi juguete favorito ahora mismo pero debo reconocer que en este disco me han ayudado mucho los miembros de la banda es el trabajo más de banda y en equipo que he hecho en mi vida de hecho si no hubiera sido por ellos , por su generosidad y por su compañía no hubiera sido posible.

- Cristian colabora con su guitarra en algún tema.

- Cristián es mi hijo y todo lo que diga de él parecerá amor de padre , pero dejando a un lado esto es músico desde niño y toca varios instrumentos aparte de la flauta travesera y la batería y en este disco en concreto toca la guitarra acústica en “Tu vida es un Drama” y la guitarra eléctrica en “Estrellas fugaces”, es un guitarrista criado entre todas las épocas de los grupos que nos gustan sin olvidar a base del blues en su forma de expresarse.

- Muchas gracias por tu trayectoria y por el disco, José Carlos.

- Gracias a ti por darme la oportunidad de enseñar nuestro último trabajo.

Molina está en un gran momento de forma musical FOTO: Alejandro Penedo

--