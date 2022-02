Esquerra evita romper con el Gobierno: “Solo hay una mayoría posible, la de la investidura”

Esquerra quiere evitar caer en un papel secundario en el Congreso de los Diputados. De ahí que, lejos de romper los puentes con el Gobierno tras el fracaso en la negociación de la reforma laboral, los republicanos tiendan la mano a la Moncloa para continuar trabajando juntos y se han ofrecido para mejorar el nuevo marco legal de los trabajadores aprobado el jueves. “Insistimos en que otra reforma laboral es posible y nos ofrecemos para seguir trabajando con formaciones políticas y sindicatos”, ha señalado la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

Los republicanos consideran que no se ha podido hacer “mejoras” en la reforma laboral porque “ha estado secuestrado por las derechas”. A partir de aquí, ha querido fijar como premisa que ERC trabaja desde “todos los lados para ser útiles a la ciudadanía” y eso es lo que mueve al partido a ofrecerse a negociar con el Gobierno sobre ciertos ámbitos, como la reforma laboral, los presupuestos o la Ley del audiovisual.

En este sentido, Vilalta ha remarcado que se ha constatado que “la única mayoría posible” es la de la “investidura” y ha reclamado al Gobierno que le devuelva el protagonismo. “Esquerra tiene un papel clave como el resto de formaciones soberanistas y de izquierdas”, ha subrayado. “Y el gobierno no lo puede obviar”, ha añadido.

“La única mayoría posible es la de la investidura de Pedro Sánchez. No hay ninguna alternativa”, ha señalado, y ha recordado que la mayoría que ha aprobado la reforma laboral “ha salido por un carambola”. “Por tanto, haría bien el gobierno de no actuar como si tuvieran mayoría absoluta porque no la tienen”, ha añadido.

Asimismo, más allá de la reforma laboral, entre Gobierno y ERC hay otro frente cercano: la mesa de negociación. Los republicanos andan con malestar porque Moncloa sigue retrasándola. “Que haga lo que se comprometieron a hacer, que no miren para otro lado ni busquen excusas de mal pagador”, ha señalado. “Sabemos que es muy difícil, que estamos absolutamente alejados. Solo se puede resolver políticamente, que hagan y se comprometan con aquello que dijeron que harían”, ha afirmado.