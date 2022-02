Bolaños, sobre la reforma laboral: “La mayoría de la investidura no existía”

La convalidación de la reforma laboral el pasado jueves sigue coleando. No por lo histórico de la medida, sino por las condiciones en las que se logró sacar adelante un “proyecto de país” (Yolanda Díaz dixit). El negociador del PSOE en este asunto y muñidor del pacto con UPN que finalmente se vio frustrado, Félix Bolaños, asegura que no se arrepiente de haber confiado en el partido navarro, para hacer depender de sus dos diputados la votación, porque “no me puedo arrepentir de practicar el juego limpio”. “Por qué no ponemos el foco en los que están en las trampas, en el juego sucio, en maniobras de malas artes... El transfuguismo no es ninguna broma”, ha criticado, recordando que el PP se salió del pacto antitransfuguismo firmado por todos los partidos.

El también ministro de Presidencia sigue, después del resultado imprevisto, sosteniendo que era necesario “ensanchar las mayorías”, porque “no había otra”. “La mayoría de la investidura no existía”, ha reseñado, en lo relativo a la reforma laboral. “Si estuviéramos en manos de la mayoría de la investidura nos tendríamos que rendir, era un callejón sin salida”, ha asegurado en una entrevista en la Ser. No obstante, el ministro ha defendido que “negociamos muchísimo y priorizamos” a los socios tradicionales, pero al tratarse de “una negociación complejísima” en que la que “no había cambio posible” porque “el texto nos venía dado” y “no había nada que ofrecer” apostaron por “ensanchar mayorías”.

A pesar de la foto del marcador de los apoyos a la reforma laboral, desde el Gobierno defienden que “no ha habido ninguna ruptura con nadie”. “Era una votación muy singular. Había que buscar mayorías de aquellos que estuvieran a favor de no tocar el acuerdo”, se ha justificado. El Ejecutivo considera que “la mayoría natural está estable” y Bolaños ha mostrado su convencimiento de que “nos quedan dos años de legislatura”.