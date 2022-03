Salud quiere quitar las mascarillas en las interiores pese a la epidemia de gripe que llega

Según parece, Cataluña ha entrado en fase epidémica de la gripe, algo que no había ocurrido en el 2020 ni 2021, pero, a pesar de que es una situación que “preocupa” porque coincide con una pandemia de covid que aún no ha terminado, el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha insistido en la necesidad de retirar progresivamente mascarillas en interiores.

El titular del departamento ha explicado que, al igual que ocurre en otros territorios de España, la gripe está subiendo “de manera vertical” en Cataluña, algo que “preocupa” porque esta enfermedad “siempre causa estragos en personas frágiles y presiona mucho el sistema sanitario”.

“Por lo tanto, sí que nos preocupa que durante la covid -la pandemia no ha terminado- tengamos ahora la epidemia de gripe, cosa que no tuvimos en el 2020 y 2021″, ha añadido.

Si bien ha admitido que la mascarilla contribuye a evitar el contagio de gripe, Argimon ha considerado que es “un símbolo de la covid” que cree habría que ir retirando para “normalizar” la vida: “Y si las cosas no van bien, siempre podemos dar un paso atrás”, ha añadido. Así, pese a la epidemia de gripe, Argimon ha mantenido su posición favorable a retirar el cubrebocas en interiores de forma progresiva, empezando por las escuelas y por los niños más pequeños hasta llegar a la población adulta en último término.

Ha recordado que la normativa de mascarillas es de ámbito estatal, por lo que ha apostado por lograr consensos, que espera que estos lleguen en el próximo Consejo Interterritorial.

En declaraciones a los medios tras la presentación del Plan de Salud de Cataluña 2021-2025, Argimon ha asegurado que está “preocupado” por la coincidencia con la pandemia de covid-19.

“Nos preocupa porque es una enfermedad que siempre causa estragos sobre todo entre la gente más frágil. Incluso cuando hemos usado la palabra ‘gripalización’ para el Covid yo he dicho que no me gustaba, porque quería decir menoscabar la gripe”, ha manifestado.

Si bien ha apuntado que las mascarillas también sirven para prever la gripe, ha mantenido su voluntad de retirarlas, empezando por las escuelas, con la llegada del buen tiempo y manteniendo la ventilación.

En este sentido, ha explicado que todavía no hay consenso entre las comunidades autónomas sobre la retirada para evitar situaciones de “confusión” en las que existan regulaciones distintas según el territorio.

Argimon ha avanzado que en unas dos semanas se tendrá más información sobre la incidencia de la variante ómicron sigilosa, ya que el pasado fin de semana se contabilizó una presencia del 55%.

De momento ha dicho que no observan repercusión asistencial pero ha pedido esperar a sacar datos propios y poder analizarlos para establecer si es la variante dominante y qué efectos tiene.

El conseller ha asegurado que está “todo previsto” en el plano sanitario para la llegada de refugiados de la guerra de Ucrania, y que en tanto que residentes en Cataluña tendrán tarjeta sanitaria y se sumarán a los procesos de vacunación contra la covid-19.

“Tienen los derechos y deberes de cualquier ciudadano europeo. A medida que tengan contacto con el sistema sanitario y de sus necesidades, no va a haber ninguna distinción porque vienen con una carga de estrés traumático muy importante”, ha expuesto.

La directora general de Planificación en Salud, Aina Plaza, ha calificado el Plan de Salud 2021-2025 como “herramienta clave para la transformación del sistema sanitario”.

Ha celebrado que el documento incorpore un “concepto amplio” de la salud, añadiendo la emocional, la física y la autonomía de las personas, con menciones también a la atención bucodental, y que tenga el propósito de luchar contra las desigualdades.