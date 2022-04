Barcelona afronta la Semana Santa patas arriba, con problemas de movilidad en algunas de sus principales vías y cortes en el suburbano, en concreto en el tramo de la línea de metro L5 -la azul- que cruza el centro la ciudad y pasa por la Sagrada Familia. Una carrera de obstáculos que coincide con las primeras vacaciones pospandemia, auténtica prueba de fuego para el sector turístico de cara al verano. La ciudad mide su pulso casi paralizada en cuatro puntos.

El primero es la Via Laietana, la arteria que une el centro con el frente marítimo. O, lo que es lo mismo, el Eixample con la Barceloneta pasando por el Gótico. Desde la semana pasada, la calle está cortada para acometer la gran reforma del Ayuntamiento de Colau y se despide para siempre del tráfico privado en sentido norte. Está será una de las novedades más destacadas, que no habrá tráfico privado de subida: la Via Laietana no podrá utilizarse como una calle de paso y sólo podrán subir vecinos, vehículos de servicios y para acceder a los aparcamientos. Como itinerario alternativo, el Consistorio propone subir por el paseo de Picasso y de Lluís Companys. De bajada, el tráfico privado tendrá un único carril con velocidad limitada a 30 km/h.

Se corta la circulación de vehículos en sentido ascendente de la plaza de Antoni Maura a la de Urquinaona, además, hasta la plaza de Antoni Maura quedará restringida a un carril de uso restringido a ciertos usos. FOTO: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Estos días hay abierto sólo un carril para llegar a la plaza Antoni Maura y acceder a los parkings de la Catedral y del Mercado de Santa Caterina, pero no es posible llegar hasta Urquinaona. La circulación seguirá abierta de bajada con un carril para el tráfico privado y uno para el transporte público.

A este corte hay que sumarle el que sufrirá la ronda Litoral entre el viernes y el sábado, justo los días álgidos de la Semana Santa. En concreto, las obras de la calzada empezarán a partir de las 15:00 horas del viernes15 de abril y hasta las 17:00 del sábado, día 16. Durante estas más de 24 horas se cortará completamente la circulación en sentido Besòs, desde la Barceloneta hasta Selva de Mar. Es decir, desde el marinero barrio cruzando por el Port Olímpic y hasta prácticamente el Fórum los vehículos no podrán circular por la reforma para cambiar el pavimento.

La tercera afectación importante es en el suburbano, en concreto en la mencionada L5 de metro que recorre el centro de la ciudad y pasa por la Sagrada Familia, epicentro turístico y de peregrinaje especialmente en Semana Santa. De hecho, la empresa pública TMB ejecuta a partir de este sábado 9 de abril hasta el 18 de abril las obras de mejora en el tramo Diagonal-Vilapicina, de manera que diez paradas están sin servicio durante diez días, coincidiendo con las vacaciones.

En concreto, las paradas cerradas son: Verdaguer, Sagrada Familia, Sant Pau/ Dos de Maig, Camp de l’Arpa, La Sagrera, Congrés, Maragall y Virrei Amat. El resto de las estaciones de la línea que van entre Cornellà Centre y Diagonal funcionan con normalidad. Ante esta situación, se ha habilitado un servicio de autobús lanzadera, aunque TMB recomienda usar recorridos alternativos ante la gran afluencia de usuarios, a prueba con la llegada de turistas en días festivos y la menor presencia de barceloneses.

Las obras en el tramo central de la L5 forman parte de una actuación integral de renovación de vía entre La Sagrera y Horta, que TMB llevará a cabo principalmente en verano con un presupuesto de 15 millones de euros, para modernizar la plataforma de vía y preparar futuros incrementos de frecuencia.

Y el cuarto punto caliente será el recién abierto túnel de Glòries, que ha registrado importantes retenciones en días laborables. Ideado para descongestionar el tráfico de entrada y salida a la capital catalana por la Gran Via -otra de las grandes arterias- ha protagonizado importantes colas en hora punta y ahora habrá que ver cómo se comporta en días festivos, con la operación salida como primera prueba de fuego.