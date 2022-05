Puigdemont dejará la presidencia de Junts el mes que viene

Carles Puigdemont dejará la presidencia de Junts, el partido que ideó a su imagen y semejanza, y no se presentará a la reelección en el congreso del mes que viene en el que se renovará toda su cúpula. Un cónclave que los posconvergentes celebrarán el 4 de junio en Argelers, en el sur de Francia.

“Ahora es necesario, a mi entender, que el partido tenga una nueva presidencia. Que participe permanentemente de las reuniones ejecutivas, que participe a fondos de las decisiones políticas que sea necesario tomar. Por ello no presentaré mi candidatura a la renovación de la presidencia del partido, aunque me gustará mucho y me sentiré honrado de poder despedirme como presidente de manera presencial, a vuestro lado”, ha anunciado en una carta a la militancia confirmando que estará en el cónclave del mes que viene.

Es decir, de sus palabras se deduce que deja la presidencia y renuncia a cualquier responsabilidad orgánica, aunque seguirá siendo militante de la formación que ideó hace tan sólo dos años. Una maniobra que llega después de que el propio expresident de la Generalitat llamara a las bases independentistas a desvincularse de los partidos tradicionales e ideara desde Waterloo una suerte de Gobierno “fake” a través del Consell per la República.

Con esta renuncia, la pugna interna en Junts está servida y la primera ficha la ha movido Puigdemont con efecto dominó: apuesta finalmente por dejar la presidencia para centrarse en el mencionado Consell per la República –y con un ojo puesto en el TJUE, que decidirá sobre las euroórdenes– y ahora serán dos los cargos vacantes por cubrir, el suyo y el de la secretaría general tras la renuncia de Jordi Sànchez. Dos puestos de mando por los que pugnan dos “familias”, la de Laura Borràs y la de Jordi Turull.

En la carta, Puigdemont asegura que Junts es su partido y anuncia que la ejecutiva ha acordado convocar el congreso de la formación el 4 de junio, en que se elegirá a la nueva dirección.

De hecho, hay que tener en cuenta que los posconvergentes dividirán su cónclave en dos jornadas diferentes: la primera será la mencionada en junio y servirá para renovar la dirección del partido, mientras que la segunda se celebrará a lo largo del mes de julio y en ella se aprobarán la ponencia ideológica y la organizativa. Según explican en el partido, esta última servirá para “fijar la estrategia política” una vez “constatado el fracaso de la mesa de diálogo entre ERC y el PSOE”.

