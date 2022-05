El Govern burla la sentencia del castellano en las aulas con un decreto que rechaza aplicar porcentajes

El Govern ha esperado hasta el último minuto para oficializar su respuesta a la sentencia del 25% de castellano, y lo ha hecho este lunes, 24 horas antes de que venza el plazo y con un decreto que rechaza explícitamente fija porcentajes lingüísticos en las aulas como ordena la justicia.

El decreto constata explícitamente la “inaplicación” de “porcentajes, parámetros numéricos o proporciones” en el uso de lenguas en la escuela como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.

Como segundo aspecto capital, el decreto atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir “la responsabilidad sobre la legalidad” de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes.

Es decir, implica y responsabiliza directamente al departamento que dirige el republicano Josep González-Cambray, quien ultima un paquete de “instrucciones” que el Govern mandará a los 5.000 colegios catalanes mañana mismo, justo cuando vence el plazo otorgado por la justicia para aplicar la sentencia del 25%. De momento se desconoce el contenido de las órdenes que dictará el consejero, aunque desde el Ejecutivo aseguran que serán “muy claras” y “sin margen de duda” en la línea de la normativa aprobada.

Según recoge el decreto, que entrará en vigor este mismo lunes o a muy tardar a partir de medianoche, los centros deberán presentar sus proyectos lingüísticos ante la Consejería, que tendrá 30 días para validarlos. Por tanto y además de rechazar porcentajes, el rompecabezas jurídico de la Generalitat impide hacer cambios sustanciales en materia lingüística antes de final de curso.

El decreto de la Generalitat va más allá de la ley que el independentismo y el PSC ataron en el Parlament -en la que se omite cualquier porcentaje- y rechaza de forma directa fijar un mínimo de castellano en las aulas como impuso el TSJC. También implica directamente al departamento de Educación, en manos de Esquerra, una petición que Junts ha forzado en el seno del Govern.

Así lo ha anunciado la portavoz Patrícia Plaja en rueda de prensa después de que el Ejecutivo catalán se haya reunido de forma extraordinaria para aprobar este decreto el día antes de que finalice el plazo del TSJC para aplicar el fallo que tumbe la inmersión.

Por su parte, el PSC ya ha asegurado que no apoyará el decreto ley del Govern sobre el modelo de uso lingüístico en las escuelas si este tiene “la voluntad de esquivar o incumplir la sentencia” del de impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano. “Más allá de que nos gusten o no nos gusten, las sentencias se tienen que cumplir”, ha asegurado la viceprimera secretaria, Lluïsa Moret, por lo que ha anunciado que los socialistas no apoyarán un decreto “fruto del nerviosismo” si “la voluntad es esquivar o incumplir la sentencia”.

ERC y Junts fían en los Comunes la convalidación del decreto en el Parlament tras la negativa del PSC y de la CUP, que también rechaza de plano sumarse.