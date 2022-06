¿Cuáles son las catedrales más antiguas de Cataluña?

Es habitual en mucha gente pensar que solo las capitales de provincia tienen catedral, y esto no es cierto, ni mcho menos. Este tipo de edificio religioso es un templo donde tiene cátedra el obispo. Cataluña tiene diez en total, y vamos a detallar las cinco más antiguas. Se trata de una clasificación relativa, hay que tener en cuenta que es muy, muy complicado establecer las fechas de inicio de la construcción o de la inaguración.

La Catedral de Barcelona

La Catedral de Barcelona fue remodelada en el siglo XIX FOTO: Google

Eclipsada por la Sagrada Familia de Gaudí, en el barrio gótico de la ciudad condal se encuentra la verdadera catedral de Barcelona. El actual templo fue construido entre los siglos XIII y XV, tres siglos en total, pero con un inicio más antiguo que cualquier otro templo en Cataluña. Se remonta al siglo IX como mínimo. Se llama Catedral de les Santes Creus y también Santa Eulàlia. Es una antigua catedral románica, a su vez construida sobre un templo visigodo edificado sobre una basílica paleocristiana, cuyos restos se pueden ver todavía hoy en el subsuelo del templo. Se trata de un bello ejemplo del gótico catalán, que a diferencia de las altísimas catedrales francesas, en Cataluña este estilo se aleja de esta verticalidad. La fachada que hoy en día se puede contemplar no es la original, sino que fue diseñada y construida a finales del siglo XIX por el arquitecto Josep O. Mestres.

La Catedral de Santa María de Urgell

La única catedral totalmente románica de Cataluña FOTO: Google

Está ubicada en la Seu D’Urgell, comarca de Alt Urgell y provincia de Lleida. Su obispo es siempre el viceprimer ministro de Andorra, junto al presidente de Francia. Es un templo católico, y es la única catedral íntegramente románica en Cataluña,considerada un ejemplar único dentro del arte románico en Cataluña por sus características italianizantes, altamente visibles en la ornamentación de la fachada y la galería abierta de la cabecera del templo. El edificio actual data del siglo XII y está presidido por la Virgen de Urgel, patrona de la ciudad.

La Catedral de la Seu Vella de Lleida

Las obras empezaron en 1203 FOTO: Google

Es el edificio más destacado del conjunto monumental que lleva su nombre y su silueta, el skyline de la ciudad. Es la catedral antigua de Lleida, pero no la única. En el centro urbano, en la calle Mayor, se encuentra la Seu Nova, la catedral nueva. Definida como una de las mejores producciones artísticas de la arquitectura catalana del siglo XIII y, por extensión, de la arquitectura medieval europea, la Seu Vella es una catedral singular que no deja a nadie indiferente. La arquitectura comparte protagonismo con una escultura de altísima calidad conservada en capiteles, cornisas, ménsulas, puertas, etc. Los importantes restos de pintura mural conservados o las capillas construidas por ilustres familias o destacados miembros eclesiásticos son al mismo tiempo el reflejo de un edificio prestigioso. Las obras comenzaron en 1203.

La Catedral de Sant Pere de Vic

Tiene más aspecto de iglesia que de catedral FOTO: Google

La catedral de Sant Pere, ubicada en la localidad de Vic (Barcelona), es una de las más sorprendentes, ya que su portada principal no destaca sobremanera, dado que sufrió una remodelación en el siglo XIX. Atraviesa en sus estilos gran parte de la historia arquitectónica europea, desde el románico, hasta el neoclásico, pasando por el gótico pleno, el tardío y el barroco. El edificio es actualmente sede de la diócesis de Vic. La catedral inicial fue construida durante el episcopado del obispo Oliba de Vic (1018 y 1046) en estilo románico, siendo consagrada en 1038 por el arzobispo Wifredo de Narbona. De esta etapa se conservan la torre del campanario y la cripta, cuyos capiteles pertenecen a un templo anterior. El claustro data del siglo XIV, destacando de él la columnación y los capiteles, en un marcado estilo gótico