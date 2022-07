Junts vapulea la mesa de Sánchez y Aragonès: “¡Que creen un grupo de Whatsapp!”

Junts celebra este fin de semana la segunda parte de un congreso que ha encumbrado a Laura Borràs como nueva lideresa y que debe servir para fijar el rumbo político de la formación posconvergente en esta nueva etapa. Un cónclave que ha coincidido con dos importantes noticias que pueden condicionar su futuro más inmediato: la reanudación oficial del diálogo entre la Generalitat y el Gobierno y la petición de seis años de cárcel a Borràs por corrupción.

Sobre el primer aspecto, el deshielo entre la Moncloa y el Govern oficializado este viernes por Pedro Sánchez y Pere Aragonès, Junts es tajante: ni está ni se le espera en la mesa de negociación convocada para la última semana de julio. Así de claro lo han dejado tanto la propia presidenta del Parlament y del partido posconvergente como el secretario general, Jordi Turull, en sus intervenciones iniciales. “Esta mesa sirve para quedar, quedan para volver a quedar”. “Más que una mesa, que creen un grupo de Whatsapp que es lo que hacen la mayoría de mortales para encontrarse”, ha clamado Turull.

El ex consejero ha basado todo su discurso en una idea: Sánchez usa la mesa para asegurarse el apoyo de Esquerra en el Congreso y así poder agotar la legislatura, algo que a su juicio no beneficia los intereses independentistas. Y aquí ha marcado distancias con los republicanos y ha asegurado que los posconvergentes no se dejarán “arrastrar por cantos de sirena interesados y envenenados” del PSOE.

“Para hacer de socorristas de un naufragio electoral y político del PSOE, que se busquen otros socorristas”. “Ya conocemos a Pedro Sánchez, que para salvar la Moncloa es capaz de ahogar a Cataluña”, ha abundado.

La encargada de abrir el congreso de Junts ha sido la presidenta del partido y del Parlament, quien ha centrado su discurso en la misma línea de rechazo constante al diálogo. Borràs, eso sí, ha aprovechado los focos para volver a criticar su situación ante la justicia, que ella misma define como “persecución política” contra el independentismo pese a tratarse de una investigación por corrupción en su etapa anterior a la política.

“En un mes y medio hemos vivido que la agenda del reencuentro y la concordia es la agenda de la judicialización creciente de las circunstancias de nuestra vida política. Esto sólo quiere llevar a la parálisis, a la anestesia y a la rendición”, ha avisado la presidenta del partido.

La dirigente ha denunciado que la “represión” que sufre el movimiento independentista es “una estructura del Estado español” y ha hecho un llamamiento a “prestigiar” el Parlament que ella preside.

En este sentido, Borràs busca aprovechar el congreso de Junts para exhibir apoyo interno y presionar a ERC con la intención de salvar su cargo en la cámara. Cabe recordar que el artículo 25.4 del reglamento del Parlament indica que la Mesa debe “acordar la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios de forma inmediata” cuando se decrete apertura de juicio oral y en caso los delitos asociados a la corrupción como los que se le imputan a Borràs, una aplicación que dependerá en gran medida de los republicanos.