La Generalitat adquiere una importante escultura de la colección de Liliana Godia

Los museos catalanes están de enhorabuena, concretamente el de Solsona. Será allí donde próximamente ingrese una importante escultura que ha sido adquirida por la a Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat. Se trata de una Virgen con el Niño Jesús, de los siglos XII-XIII, una madera policromada que probablemente habría sido realizada por un autor desconocido de Solsona. Lo que si se conoce es la identidad de la propietaria de tan importante pieza: la coleccionista Liliana Godia.

No era la primera vez que se intentaba adquirir esta pieza por parte de la Generalitat. Hace diez años ya fue examinada por la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya, pero en aquel momento no pudo ser por falta de presupuesto. En esta ocasión sí ha podido ser, aunque fuentes cercanas a la operación consultadas por este diario no han querido dar detalles de la cuantía económica de la misma, aunque admiten que se trata de una obra muy importante para el patrimonio artístico de Cataluña.

Cuando hace diez años se tuvo noticia de la escultura, Liliana Godia había pedido permiso para la «exportación definitiva en el Reino Unido de 247 bienes culturales muebles de su propiedad, para su subasta en Londres». Sin embargo, en ese momento, no se autorizó que estas obras pudieran viajar hasta Gran Bretaña. Todo esto pasó en 2013, algo que resulta curioso porque la Fundación Francisco Godia, propiedad de la coleccionista y donde se exponían algunas de estas piezas, cerró sus puertas dos años más tarde.

La Fundación Francisco Godia se instituyó en Barcelona en 1999 para mantener vivo el recuerdo del deportista y empresario Francisco Godia Sales y conservar la impresionante colección privada de arte que reunió. Un año más tarde inauguró su primera sede en un piso principal de la calle Valencia de Barcelona, para pasar en 2008 a ubicarse en la modernista Casa Garriga Nogués, en la calle Diputación. La institución alternó la presentación de sus propios fondos con la exhibición de obras maestras procedentes de colecciones particulares y que no solían estar al alcance del gran público. Sin embargo, era la propia colección de Liliana Godia el eje del centro, gracias a la exhibición de 250 piezas, desde el Románico hasta el siglo XX, con la presencia de maestros de la talla de Alejo de Vahía, Luca Giordano, Zurbarán, Sorolla, Casas, Picasso, Miró, Tàpies, Barceló y Magritte, entre muchos otros.

Desde que la Fundación Godia echó definitivamente el cierre no se ha vuelto a ver en su conjunto la colección. El actual director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (Mnac), Pepe Serra, trató de que una parte de este conjunto se mostrara en el museo. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no fue posible.

Donde sí se han podido ver algunas piezas de este fondo es en algunas casas de subasta internacionales. El pasado mes de mayo fue en Christie’s de París donde se ofrecieron al mejor postor media docena de obras, buena parte de ellas castellanas. Entre ellas destacaba un imponente Cristo en la cruz, probablemente de León, del siglo XIII y que se vendió por 138.600 euros. Un relieve flamenco representando a Cristo llevando la cruz, probablemente del año 1500, se remató finalmente por 63.000 euros.

No todo es arte antiguo. Liliana Godia también ha intentado subastar a Ramon Casas, concretamente en Sotheby’s de París una serie de paneles que el pintor modernista ideó para su casa familiar de Barcelona con las cuatro estaciones como tema principal. Su precio de salida era de 40.000 euros, pero no lograron ningún comprador. Un contemporáneo de Casas, Joaquín Sorolla es uno de los pintores que mayores beneficios le ha proporcionado a Godia en la venta de parte de su colección, con los 2,9 millones de euros que alcanzó una gran tela del maestro valenciano en Sotheby’s de Londres.

Se desconoce si Liliana Godia ha ofrecido más obras a las instituciones públicas catalanas. Fuentes cercanas a la operación aseguraron todavía no está totalmente cerrada, a la espera de la firma definitiva.