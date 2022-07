Condenan al acusado de acosar y amenazar a la artista Paula Bonet

El Juzgado Penal 10 de Barcelona ha condenado a V.G por acosar y amenazar a la artista Paula Bonet, según ha explicado su abogada, Carla Vall, en un tuit, y le ha prohibido acercarse y comunicarse con ella durante 10 años.

La abogada ha añadido que la jueza ha tenido en cuenta como eximente que el hombre tiene un trastorno mental, y por eso cumplirá la pena en un centro de internamiento.

También está condenado por haber incumplido reiteradamente la orden de alejamiento que la jueza le impuso como medida cautelar.

El año pasado, la ilustradora de Vila-real (Castellón) Paula Bonet denunció en las redes sociales que el hombre desconocido al que hace un año denunció por acoso, ha vuelto a hacerlo, al haber descubierto la ubicación de su nuevo taller en Barcelona.

La artista, residente en esa ciudad y quien se encontraba promocionando su libro “La anguila”, ha asegurado que esta persona “ha impuesto su presencia de nuevo saltándose la orden de alejamiento” que dictó una jueza.

“Llegó con flores. A veces dice que quiere cortarme en trocitos, otras veces se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajo para que le explique qué me pasa, porque no me entiende, dice”, afirmó en una publicación en Instagram.

Señaló que ella no le responde, solo pega un grito, le pide que se vaya y llama al 112, y que ha llegado a hacerlo hasta tres veces en un mismo día, mientras seguía a la espera de juicio contra esta persona.

La ilustradora pidió disculpas por los correos y mensajes que tiene sin responder, las reuniones aplazadas o el estado de ánimo que se hayan podido encontrar las personas con las que se cruzó esos días, también, y sobre todo, en el marco de la Feria del Libro de Madrid, donde estuvo firmando libros.

Bonet denunció en septiembre de 2020 que estaba sufriendo acoso desde hace más de un año por parte de un hombre desconocido que asiste a sus charlas y le envía “decenas” de correos electrónicos con insultos, entre otras acciones.