Barcelona conmemorará el quinto aniversario del atentado del 17 de agosto con un acto de recuerdo y de homenaje a las víctimas en el memorial que se instaló en el Pla de l’Ós de La Rambla, sitio muy cercano a los trágicos hechos.

Participarán víctimas, familiares y representantes institucionales, y la alcaldesa, Ada Colau, liderará una comitiva del Ayuntamiento con representación de todos los grupos políticos, ha detallado el consistorio este jueves en un comunicado.

El acto estará presentado por la escritora Fàtima Saheb y contará con la coral sinfónica de jóvenes Vozes, que interpretará dos piezas musicales.

El homenaje se cerrará con un minuto de silencio y una ofrenda floral de víctimas, familiares y autoridades, que realizarán mientras se interpreta en directo el Cant dels Ocells.

Los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 y 18 de agosto de 2017 provocaron 16 muertos y más de un centenar de heridos de 24 nacionalidades.

El memorial que se instaló en el Pla de l’Ós de La Rambla --donde se detuvo la furgoneta del ataque-- consiste en una placa de 12 metros incrustada en el suelo con la inscripción ‘Que la paz te cubra, oh ciudad de paz’, reproducida en castellano, catalán, inglés y árabe.

Los tres acusados por los atentados de la Rambla y Cambrils ya fueron condenados por la Audiencia Nacional , pero este verano, el tribunal ha estimado los recursos de los dos acusados principales de rebajar la pena a 43 y 36 años de condena . La justicia consideró probado que dos de los acusados, Mohamed Houli y Driss Oukabir, participaron en los atentados pese a no estar presencialmente, pero no les atribuyó directamente la muerte de las 16 víctimas . En el tercero, Said Ben Iazza, le condenó a ocho años por colaborar con la célula yihadista.