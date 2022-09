Guerra al tabaco: Cataluña prohíbe fumar en terrazas, paradas de autobús y entornos de escuelas

El Departament de Salut de la Generalitat ultima su ofensiva contra el tabaquismo en espacios al aire libre. Según ha explicado el conseller, Josep Maria Argimon, preparan una normativa que prohibirá fumar en la entrada de las escuelas, terrazas y marquesinas de autobús. El conseller también avanzó que Salut ofrecerá gratuitamente los sustitutivos de la nicotina a las personas con rentas inferiores a los 18.000 euros.

Argimon ha explicado que el texto está casi terminado y que se presentará en las próximas semanas. El texto después tendrá que pasar los trámites parlamentarios pertinentes. El conseller también ha asegurado que la Generalitat tiene plenas competencias para sacar adelante la prohibición: “Lo tenemos estudiado”, ha dicho.

Uno de los factores que ha motivado la nueva ofensiva antitabaco es el estancamiento en la reducción de fumadores. Según los datos de la Generalitat, todavía existe entre un 23 y un 24 % de población adicta al tabaco, un dato que se mantiene estable desde 2017.Argimon ha añadido que unos 50.000 fumadores intentan dejarlo todos los años. Y, en este sentido, dice que el gobierno también quiere ayudar a las personas con rentas más bajas a conseguirlo. Por eso prevé ofrecer sustitutivos de la nicotina completamente gratuitos a las personas con rentas más bajas de 18.000 euros. El gobierno estima que son entre 600.000 y 700.000 las personas que podrán ahorrar los 300 euros que el conseller calcula que valen estos tratamientos

.La reacción del Gremio de Restauración no se ha hecho esperar. Su presidente, Roger Pallarols, ha asegurado que “el conseller se ha equivocado”. Considera que no existe ningún conflicto en las terrazas por el hecho de que se pueda fumar. De hecho, asegura que el sector realizó una encuesta a un millar de personas en las que se constató que no hay ningún problema de convivencia en las terrazas debido a que algunos clientes fumen y otros no. Pallarols también ha lamentado que la decisión tendrá un impacto muy negativo en el sector en un momento en que existe una gran preocupación por la situación económica con una “inflación desatada”.

Pallarols ha añadido que ha recibido la noticia con preocupación y asombro, en primer lugar porque la propuesta no se ha consensuado con el sector y que será muy perjudicial. “Aún no nos hemos recuperado de la pandemia porque hay muchas deudas pendientes y hay una situación de crisis económica a raíz de la crisis de Ucrania con una inflación desbocada”, lamenta.

El presidente del gremio también considera que el gobierno busca problemas donde no están y ha pedido coherencia al conseller de Salut. El debate sobre la prohibición de fumar en las terrazas se abrió cuando durante la pandemia se restringió el hábito en estos espacios para evitar contagios, recordó Pallarols. En ese contexto ha asegurado que “el propio Argimon se mostró contrario a prohibirlo definitivamente porque “estamos cansados de tantas prohibiciones”. Por ello, ha concluido que “el conseller se contradice a sí mismo”. “No estamos en el campo de lo que nos molesta o no. Nadie niega que fumar sea malo. Pero no hay evidencia científica de que fumar en un espacio abierto como una terraza sea perjudicial para los no fumadores”, ha apuntado. Respecto a los próximos pasos, el director del gremio ha pedido al gobierno que dé marcha atrás para “volver a la casilla de salida”. Sin embargo, no cerró la puerta a llevar el caso a los tribunales.