Estos son los precios definitivos para el autobús, el metro y el tren en Barcelona este 2023

El precio del transporte público se mantiene algo más económico que a inicios de 2022 en pleno contexto de crisis económica y con la inflación por las nubes. El plan de choque del Gobierno debería servir para aliviar la cuesta de enero, con tarifas más reducidas en el autobús, el metro y el tren en Barcelona y su área metropolitana. Sin embargo hay un billete muy utilizado que vuelve a su coste original y no tendrá más descuentos (de momento).

El Gobierno mantiene la rebaja del 30% para los títulos integrados -sirven para el suburbano, la red de autobuses y Cercanías- y la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) confirmó la congelación de las tarifas y la rebaja del 20% en algunos títulos (T-Jove y T-Usual).

Por tanto, la T-Jove y la T-Usual serán las más económicas al costar la mitad que hace justo un año. la de 1 zona, que sirve para la capital catalana y sus poblaciones colindantes, costará 20 euros con viajes ilimitados a lo largo de 30 días.

T-Usual 1 zona: 20 euros

T-Usual 2 zonas: 26,95 euros

T-Usual 3 zonas: 37,80 euros

T-Usual 4 zonas: 46,30 euros

T-Usual 5 zonas: 53,10 euros

T-Usual de 6 zonas: 56,90 euros

La ATM de Barcelona, donde la T-Joven ya funciona pero hasta los 25 años, ha acordado aumentar la validez hasta los 30 años, equiparándose al resto de sistemas tarifarios. En este caso, la medida se activará cuando se hayan resuelto las cuestiones técnicas y administrativas.

La cara opuesta es la T-Casual, uno de los títulos más usados en Barcelona y alrededores. El Gobierno no bonificará este título con el 30% si la ATM no aplica el 20% restante. Y el organismo metropolitano ha decidido no bonificar este título, así que la T-Casual de 1 zona costará 11,35 euros, el mismo precio que antes de las rebajas. Se trata de un abono de diez viajes, uno de los más vendidos hasta ahora.

T-Casual 2 zonas: 22,40 euros

T-Casual 3 zonas: 30,50 euros

T-Casual 4 zonas: 39,20 euros

T-Casual 5 zonas: 45,05 euros

T-Casual 6 zonas: 47,90 euros

Los descuentos aplicados se podrán revisar de cara al segundo semestre de 2023, ya que las ayudas del Gobierno no están garantizadas para todo el año.

También hay que tener en cuenta que todos los títulos integrados adquiridos en 2022 prolongan su validez hasta el 31 de diciembre de 2023, excepto la mencionada T-Casual que caducará el próximo 15 de enero, en apenas dos semanas.