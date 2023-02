Muere el escritor y periodista Josep Maria Espinàs

El escritor y periodista Josep Maria Espinàs, autor de una extensa obra que abarca la novela, el ensayo, la crónica de viajes, los artículos o las memorias, ha fallecido a los 95 años, han informado a Efe fuentes próximas a la familia.

Se inició como novelista, género en el que obtuvo premios como el Joanot Martorell o el Sant Jordi, además del Víctor Català para libros de cuentos. Como periodista colaboró con medios como el diario “Avui” y “El Periódico”, además de presentar programas de entrevistas en TV3 y el Canal 33.

Espinàs fue también uno de los fundadores en los años 60 del pasado siglo de “Els Setze Jutges”, el grupo que inició el movimiento de la Nova Cançó, y popularizó en Cataluña las canciones de Georges Brassens. Fue también el autor de la letra del Himno del Fútbol Club Barcelona, junto a Jaume Picas.

Ganador del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, su obra es extensísima, como lo demuestran sus numerosos libros de viaje (”Viatge al Pirineu de Lleida”, “Viatge al Priorat”, “Viatge a la Segarra”, “A peu per la Terra Alta”, “A peu per Castella”, A peu pel País Basc” o “A peu per Mallorca sense veure el mar”), sus textos autobiográficos (”El nen de la plaça Ballot”, “Relacions Particulars” o “El meu ofici”), así como las novelas (”Com ganivets o flames”, “Dotze bumerangs”, “El gandul”, “Tots som iguals”, “La trampa” o “L’home de la guitarra”).

Con Isabel Martí fundó el sello La Campana y fue colaborador de Camilo José Cela en sus viajes al Pirineo leridano.