2024, el Lawfare no existe, idiota

Esta historia del proces, nos ha dejado momentos inigualables, alguno cómico como el descubrimiento de que el Quijote se escribió en catalán o que Santa Teresa no estuvo en Ávila, sino en el Monasterio de Pedralbes.

En otros casos imágenes insuperables como la de los ingenuos incondicionales cuando Puigdemont dejó la republica sin efecto a los ocho segundos de proclamarla, o la cara que se le debió quedar al sujeto que vestido de guardia forestal apoyaba a los que tiraban piedras a los mossos, cuando el gran Octavi le dijo lo de “que república ni que cojones, la república no existe, idiota”.

Hay que tomar el término idiota no como insulto, sino por su origen, la idiocia, es decir aquella persona que vive una realidad inexistente y es obvio que el señor guardia forestal vivía en una realidad paralela cuando dijo defender algo que no existía.

Este 2024 entre otras muchas cosas oiremos hablar del lawfare, yo no se si Puigdemont se ha dejado engañar por Pedro Sánchez, o es que ha querido engañar a los suyos con eso de que las comisiones de investigación del Congreso, decidirán como se interpreta la futura Ley de amnistía, eso no se le ocurrió ni a Woody Allen en “Bananas”, ni a Charles Chaplin en “el Gran Dictador”, eso de que una comisión parlamentaria le diga a un Juez como tiene que interpretar una Ley no se lo come ni el magistrado mas progre.

Los jueces obviamente no pueden ir y no irán, ni el 2024, ni el 2025 ni en años venideros a las comisiones de investigación, entre otras cosas porque lo tienen prohibido, y porque si un juez tiene que ir a explicar a un político los razonamientos por los que ha aplicado la Ley, para someterse a una especie de jurado popular compuesto por insignes juristas como el señor Rufián o la señora Noguera, si esto pasa cierra y vamos.

No obstante, y en el negado supuesto y en estrictos términos de defensa como decimos los abogados, que les hicieran ir lo suyo seria que se plantaran y se limitaran a decir, “que lawfare ni que cojones, el lawfare no existe idiota” (repito desde el concepto de idiocia)

Feliz 2024 para todos, ingenuos incluidos.