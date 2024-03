Adiós al 'strip club' más antiguo de Barcelona

Esta noche podrán despedirse los asiduos clientes de Bacarrá del 'strip club' decano de Barcelona. Mañana cierra sus puertas este emblemático establecimiento, ubicado en la zona alta de la ciudad, junto al Turó Park, y empezará su reconversión en una discoteca latina. Tras más de 30 años de historia de este club de striptease en uno de los distritos más cotizados de la capital catalana, el nuevo club nocturno latinoamericano que abrirá próximamente en el mismo local preocupa a los vecinos, que celebraban la discreción inherente a este tipo de locales y lamentan que la tranquila área residencial pueda transformarse en otro polo más del ocio nocturno de Barcelona. "No encaja en nuestro barrio", temen algunos de los lugareños, que añaden que Bacarrá no ha tenido más remedio que bajar la persiana, pues "el sector del destape ya no da" y "compite con otro local de similares características muy cerca de aquí", en referencia al Blue Night, a un paso de la conocida plaza de Francesc Macià.