El alcaldable stripper y actor porno de Sant Adrià del Besòs, Antonio Toribio

Los vecinos de Sant Adrià del Besòs tendrán entre sus opciones para votar el próximo 28 de mayo, en las elecciones municipales, el nombre de Antonio Toribio, ‘stripper’ y ahora candidato a la alcaldía.

Toribio, tal y como adelantó el portal Metropoli Abierta, ha trabajado en el mundo de la noche. Ahora es vigilante de seguridad del Tranvía en la localidad catalana y también culturista profesional. La disciplina es su filosofía, un comportamiento que quiere trasladar del deporte al gobierno municipal, como máximo representante de Crysol, un partido formalmente inscrito el 18 de noviembre de 2022.

“No veo un hándicap que haya sido ‘stripper’. Es una parte de mi vida, que me he ganado la vida dignamente. No hecho daño a nadie, no creo que sea un inconveniente”, reconoce el candidato.

El partido lo fundaron el 23 de Junio del año pasado a raíz de un sindicato laborista para los vigilantes de seguridad. “Queremos unir el pueblo y potenciar los recursos que tiene. Está estancado”, añade Toribio, quien quiere “devolver” a Sant Adrià todo lo que le ha aportado. “Somos un partido limpio, humilde y queremos lo mejor para la gente. A partir de ahora me dedicaré plenamente a la alcaldía de Sant Adrià. Todas lo demás quedará aparte”, añade.

Su partido ha salido al paso para negar que haya sido actor porno en un pasado. “Tiene una larga trayectoria como ‘stripper’ y está muy claro que ha hecho muestra de su cuerpo en las actuaciones. Labora con todos los colectivos, a los que admira, mantiene amistad y le preocupa la responsabilidad a la hora de ofrecer su trabajo”

“Apostamos por las segundas oportunidades, quien este libre de pecado, que tiré la primera piedra. No porque alguien ha estado en la cárcel, no quiere decir que no puede trabajar en el mundo de la política. No es el caso de Toribio. Por Barcelona teníamos una candidata muy cristiana, pero lamentablemente no hemos reunido las 8000 firmas”, han explicado.consigue”, concluyen.

“El cambio tiene que llegar: votadme”, asevera en sus vídeos de presentación, donde promete devolverle a su ciudad todo “el apoyo” que le ha dado.

En un breve vídeo de apenas cinco minutos, Toribio arranca su presentación en el Arc de Triomf de Sant Adrià de Besòs, donde sus primeras palabras son para dedicárselas a su tierra: “He nacido y he crecido en Sant Adrià, en el pueblo que tanto amo y tanto respeto, y sí, aquí llevo toda mi vida”.

Recordando su infancia en la localidad, pronto revela uno de los ejes más importantes para él, y en el que parece centrar parte de su supuesta acción de Gobierno: el deporte.

“Recuerdo mis inicios en el deporte, tanto que este pueblo me ha ayudado y me ha aportado para crearme una carrera deportiva. Me gustaría devolver todo lo que el pueblo ha hecho por mí”, dice Toribio, quien en sus perfiles subidos de tono en las redes sociales además de presentarse como modelo y creador de contenido para adultos se muestra como gogó, stripper y amante del fitness y las mujeres, tal como refiere también Metrópoli Abierta Barcelona.

A su juicio, los “cambios positivos” en la ciudad han sido “muy nulos”, y “se debería hacer más hincapié en la evolución del pueblo, ya que no está explotado como debería”. Por eso, asegura, “es momento de que el pueblo despierte y hagamos algo”.

Defendiendo esa idea durante la breve entrevista para lanzar la candidatura, defiende el potencial de Sant Adrià de Besòs para seguir creciendo: “La gente de Sant Adrià es una gente muy allegada, noble, sencilla, cercana; una gente que lo da todo por su pueblo”. “Con la cercanía que tiene de Barcelona tiene un gran potencial urbanístico y turístico que no está explotado. También, con esto, crearíamos más empleos para el pueblo”, defiende, sin aportar apenas detalles sobre cómo realizar esa apuesta.

En su opinión, hay que cambiar “la mala gestión por parte de las instituciones locales”, y dice que quiere ser candidato por un compendio de factores: “Primordialmente por apoyar a los jóvenes, enfocando al deporte; que tengan un crecimiento y estén un poco apartados de la delincuencia del barrio. También me gustaría aportar en lo que he comentado, el potencial que tiene todo el sector urbanístico y todo el sector turístico”, subraya, sin ahondar en qué medidas efectivas se aplicarían para lograrlo.