El arte catalán que el Reina Sofía se ha quedado en 2024

Ha vuelto a pasar otra vez. A lo largo del pasado año, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, amplió de manera notable sus colecciones con la incorporación de nuevas obras de grandes autores modernos y contemporáneos, destacando la presencia de algunos nombres catalanes o, de alguna manera, vinculados fuertemente con Cataluña. Según los datos proporcionados por el mismo Reina Sofía, el pasado año esta institución aportó para sus compras un total de 1.326.327,5 euros mientras que el Ministerio de Cultura invirtió, para el mismo objetivo, 1.137.798,45 euros. A ello hay que sumar 2.700.000 euros y el hecho de que la Fundación Museo Reina Sofía ha depositado en el Museo obras por valor de 2.750.000.

En la lista de autores que forman parte de esas adquisiciones brillan tres nombres que, sin ningún problema, podrán estar perfectamente en un museo como el Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mnac), pero al final ha sido Madrid quien ha ganado esa batalla. Veamos quiénes son:

Salvador Dalí.El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es, con permiso del museo del surrealista en Figueres, es quien posee una de las mejores colecciones dalinianas en España gracias sobre todo al hecho de que el Estado se convirtiera en 1989 en heredero universal del pintor. De esta manera, gracias al reparto que capitaneó en su momento quien fue ministro de Cultura Jorge Semprún, en Madrid pueden contemplarse obras como "El gran masturbador", "El enigma de Hitler", "El hombre invisible" o "La memoria de la mujer-niña", por citar unas pocas obras maestras en estos fondos. El pasado mes de diciembre, la casa de subastas Segre pone a la venta una obra curiosa del joven Dalí: un biombo de tema japonés, probablemente de 1923, que pertenecía a una colección privada tras ser vendido muchas décadas atrás por Anna Maria Dalí, la hermana del artista. Con un precio de salida de 35.000 euros finalmente el Estado abonó 50.000 euros con destino al Reina Sofía.

"La marquesa de Alquibla' (1928),de Ángeles Santos MNCARS

Ángeles Santos. El Reina Sofía es el museo que tiene hoy el más completo fondo de la pintora nacida en Portbou en 1911, destacando sobre todo el gran cuadro "Un Mundo", una composición de tres por tres metros de 1929 que se ha convertido en mítica, elogiada por Ramón Gómez de la Serna y fundamental para la vanguardia artística previa a la Guerra Civil. Durante años "Un Mundo" estuvo expuesta en el Museu de l'Empordà de Figueres. Igualmente destacan en el Reina Sofía otras dos pinturas, contemporáneas a la gran tela, como son "Autorretrato" o "Tertulia". A ellas se les suma, desde el pasado año, el extraordinario retrato de la Marquesa de Alquibla, una composición de 1928 que fue propiedad de María Rosa Roca de Togores. El Mnac solamente tiene en la actualidad dos cuadros de Ángeles Santos gracias a la donación que en 2010 realizó José María Lafarga.

"Asunción gloriosa", el conjunto de Ocaña realizado entre 1981 y 1982 MNCARS

Ocaña. Probablemente sea el nombre de José Pérez Ocaña el que marcó un renacer artístico y creativo tras la muerte de Franco. Provocador como pocos, Ocaña es un autor muy vinculado con una Barcelona que intentaba salir de la oscuridad. El pasado año, la Galeria Mayoral le dedicó una importante exposición con obras poco conocidas e, incluso, inéditas. Pese a la calidad de lo expuesto, ningún museo catalán llamó a la puerta. Sí lo hizo el Reina Sofía que adquirió el conjunto "Asunción gloriosa" por unos 85.000 euros directamente a quienes eran sus actuales propietarios, tal y como adelantó este diario cuando tuvo lugar la operación. En Cataluña prácticamente no hay ninguna obra de este artista en museos, con la excepción de la obra «Homenaje al señor Antonio», propiedad del Macba, aunque no está expuesta al público, y «La Virgen de Montserrat», en el Museu de Montserrat, ahora a la vista de todos tras pasar 22 años en los almacenes de este centro. No se puede olvidar que el Reina Sofía es también propietario, desde 2010, de un archivo Ocaña procedente donado por Annick Jaccard-Beugnet y Marie-Thérèse Domon, editoras del libro «José-Luis Pérez Ocaña: 1947-1983».