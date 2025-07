Abandonan a su hijo de 10 años en el aeropuerto del Prat para irse de vacaciones sin él

Según el testimonio de una coordinadora aérea difundido en redes, los padres intentaron viajar a su país de origen con el menor, pero descubrieron en facturación que el pasaporte del niño estaba caducado y su documento español carecía de visado. Ante el problema, llamaron a un familiar para que lo recogiera, pero abordaron el vuelo sin esperar su llegada, dejando al niño completamente solo en la terminal. "Ellos lo veían normal", relató la empleada.

El regreso de emergencia

La situación crítica se detectó cuando el avión ya había despegado. Un agente de seguridad observó al menor abandonado en la terminal y alertó inmediatamente a la policía y al control aéreo. Tras confirmarse el abandono, se ordenó a la aeronave regresar a Barcelona. El avión aterrizó de emergencia en El Prat, donde los padres fueron interceptados y trasladados a comisaría junto al niño para dilucidar responsabilidades.

Posteriormente, bajo la supervisión de la misma coordinadora que grabó el vídeo viral, los pasajeros reembarcaron para reiniciar el viaje. La profesional expresó su estupor ante los hechos: "Yo como madre me quedé alucinada. Pierdo de vista a mi hija un segundo y me vuelvo loca, no entiendo a esta gente".

El vídeo superó las 200.000 reproducciones en TikTok, generando oleadas de críticas. Usuarios cuestionaron la actitud parental: "La documentación se prepara con tiempo, ¿eran pasajes de última hora o negligencia?", mientras otros relataron casos similares, como el de un niño alemán abandonado en un hospital de Menorca por sus padres.

La exigencia de intervención institucional fue unánime: "Asuntos Sociales debe actuar y los padres, responder por abandono". También surgió debate sobre los requisitos: "¿En serio exigen visado a un niño de 10 años?".

El incidente podría derivar en cargos por abandono de menor, mientras Servicios Sociales evalúa la situación del niño. El caso, ocurrido en el principal aeropuerto catalán, expone fallos críticos en la protección infantil incluso en entornos controlados.