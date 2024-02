Colau facilitará los presupuestos de Collboni a cambio de entrar en el gobierno municipal de Barcelona

Tras el órdago del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con los presupuestos de la ciudad, los comunes de Ada Colau, han recogido el guante. Facilitarán la tramitación de las cuentas este martes a cambio de negociar un acuerdo de gobierno. La portavoz de los comunes, Janet Sanz, ha advertido que su voto será "la última oportunidad" que dan al alcalde, Jaume Collboni, para configurar un pacto de gobierno de izquierdas. Si no se adelanta en este acuerdo, Sanz ha señalado que BComú votará en contra en la aprobación definitiva de las cuentas, prevista para marzo.

Hasta el pleno de aprobación definitiva de las cuentas, Sanz ha recordado que pasarán 30 días en los que BComú quiere que se llegue a un pacto de gobierno con PSC, BComú y ERC: "Si aquí no hay pacto de gobierno, votaremos que no. Desde BComú no esperaremos más a que se haga el pacto de gobierno de izquierdas. Nadiese plantea que haya unos presupuestos sin gobierno", ha dicho Sanz.

El pasado 14 de febrero, Collboni anunciaba que volvía a iniciar los trámites para aprobar el presupuesto municipal de 2024 sin ningún acuerdo. Las cuentas incluyen inversiones por valor de 770 millones de euros y un incremento del 2% de los ingresos respecto a los que se presentaron en octubre. "Barcelona está en marcha y no se puede detener por no tener presupuestos", afirmó el alcalde, que presumió de "cumplir con la palabra dada" para poder aprobar el presupuesto de forma definitiva antes de la primavera.

No obstante, si la Comisión de Economía tumba la propuesta de presupuesto del gobierno del PSC, se activaría la moción de confianza. Es decir, una triquiñuela legal para aprobar las cuentas ante la imposibilidad de encontrar un candidato alternativo. mecanismo que permitiría a Collboni aprobar las cuentas si la oposición no teje una mayoría alternativa

Collboni reconocía que a diferencia de hace unos meses, ahora el "contexto es relevante", ya que "estamos en un período en el que se debe producir la aprobación de los presupuestos en la Generalitat y el Estado". Ahora bien, el alcalde ha aclarado que no vincula “la posición de unos grupos en Barcelona, Cataluña o España. Son lógicas distintas”, aseguró.