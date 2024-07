Estalla la guerra de las panaderías en Barcelona: el Gremio de Restauración denuncia a los "bares encubiertos"

El Gremio de Restauración ha presentado una triple denuncia contra las panaderías con degustación y emplaza a las administraciones a poner fin al desorden. El director del Gremio, Roger Pallarols, ha explicado que han detectado incumplimientos en 100 establecimientos de este tipo y que ya han hecho la denuncia pertinente ante la Agencia Tributaria, el Departamento de Empresa y Trabajo y el Ayuntamiento de Barcelona.

Pallarols ha dicho que dan un paso más contra un “fenómeno devorador” de bares y panaderías tradicionales que “goza de impunidad”. Se trata de una triple denuncia porque en algunos casos no cumplen la ordenanza municipal (superación de aforo o venta de bebidas alcohólicas), presentan irregularidades en materia tributaria en relación al IVA y/o tienen camareros “encubiertos” pagados por debajo del convenio, ya que el gremio asegura que hay muchos trabajadores de “panaderías” que realmente funcionan como bares y tienen que hacer tareas de camarero por 400 euros menos al mes, que es lo que estipula el convenio de los hornos. Entre los establecimientos denunciados, hay de regentados por grandes cadenas como 365, Vivari, Granier, Santa Gloria, Massamare o El Fornet, pero también de empresarios individuales.

Lo cierto es que no son las primeras denuncias. Ya hace años que el gremio tiene a las panaderías con degustación en el punto de mira. En 2019 ya presentaron denuncias contra “bares encubiertos” que consideraban que les hacían competencia desleal porque ofrecían alcohol o menús sin tener licencia para hacerlo. Entre aquellas denuncias y las nuevas suman un total de 143 establecimientos, por lo que Pallarols asegura que en total ya han encontrado irregularidades en el 30

% de las panaderías con degustación que hay en Barcelona. Un hecho que, a su parecer, evidencia que el incumplimiento es “sistemático y generalizado”. De los 100 establecimientos, 17 ya fueron denunciados en 2019 y el gremio asegura que siguen incumpliendo cinco años después.

A raíz de las quejas del gremio, el gobierno del PSC, hace cuatro meses, se comprometió a inspeccionar los 579 locales que actualmente tienen licencia de panadería con degustación para detectar posibles incumplimientos de la normativa, a raíz de una petición de Junts en la Comisión de Economía y Hacienda. Tampoco quieren que los quioscos vendan café. Respecto a la actualización de la normativa de quioscos, que estará vigente hasta 2030 y afecta a los 288 quioscos que hay en Barcelona (a excepción de los de la Rambla), el Gremio de Restauración no ve con buenos ojos que puedan oficialmente vender café, como ya hace años que hacen algunos quioscos para garantizar su supervivencia.

Antes, la prensa debía suponer el 80% de la actividad y con el cambio previsto deberá ocupar un mínimo del 51% de la actividad, mientras que el resto de productos que venda el quiosco podrán ocupar, como mucho, un 49% de la actividad. Pallarols cree que los 300 quioscos se pueden convertir en “bares encubiertos” que no cumplirían con las medidas higiénicas básicas como “lavarse las manos” porque no tienen agua corriente. En diciembre de 2023 el Gremio de Restauración denunció 10 quioscos que vendían café y gracias a la ley de transferencia han podido constatar que la administración los inspeccionó y confirmó el incumplimiento, pero no les ha enviado ningún requerimiento previo instándolos a poner fin al incumplimiento.