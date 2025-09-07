Pánico en la C-32: un autobús con 70 turistas se sale de la vía y cae por un desnivel en Barcelona

Un grave accidente de tráfico sacudió la autopista C-32 a la altura de Santa Susanna (Barcelona), donde un autocar con unos 70 turistas volcó en el kilómetro 127,7, provocando una emergencia de gran magnitud que movilizó a múltiples servicios de rescate.

El siniestro generó una situación crítica que requirió la intervención inmediata de catorce dotaciones de Bomberos, junto con efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), patrullas de tráfico y operativos de Protección Civil.

Según los primeros datos, 53 personas resultaron heridas, de las cuales dos se encuentran en estado grave. Los afectados fueron trasladados a los hospitales Germans Trias i Pujol de Badalona y Hospital de Mataró para recibir atención especializada.

La mayoría de los pasajeros logró evacuar el vehículo por sus propios medios, lo que, según los servicios de emergencia, ayudó a minimizar las consecuencias del accidente.

Ante la magnitud del suceso, Protección Civil activó el plan PROCICAT, reforzando la coordinación entre los distintos cuerpos de intervención. La autopista quedó reducida a un solo carril en sentido Barcelona, provocando retenciones y alteraciones en la circulación.

Los Bomberos realizaron una inspección exhaustiva del autocar para descartar personas atrapadas y asegurar la zona, mientras los equipos sanitarios evaluaban a los heridos.

Por el momento, no se ha confirmado la causa del vuelco. El Servicio Catalán de Tráfico y los Bomberos continúan en el lugar recopilando evidencias y analizando las circunstancias del accidente.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan más detalles sobre el estado de los heridos y las condiciones que rodearon este incidente.