GP de Cataluña de MotoGP, en directo hoy: decimoquinta carrera del Mundial en Montmeló

El Mundial de MotoGP llega al Circuito de Barcelona-Catalunya para la 15ª cita de la temporada. Marc Márquez llega con un liderato más que consolidado. El '93' cuenta ya con 187 puntos de ventaja frente a Álex Márquez. El tercer clasificado en la general del campeonato es Pecco Bagnaia, con 239 puntos menos.

Tras arrasar en Balaton Park con el séptimo doblete consecutivo, buscará un octavo en Montmeló a pesar de ser una de las pistas que peor se le dan.

GP de Cataluña de MotoGP: decimoquinta cita del Mundial en Montmeló, en vivo online