Tripartito a la vista en Barcelona: ERC y comunes salvan los presupuestos de Collboni

El gobierno municipal encabezado por Jaume Collboni ha logrado un avance significativo en la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona para el año 2024. La sesión extraordinaria de la Comisión de Economía, celebrada este martes, ha sido testigo de un debate acalorado en el que las fuerzas políticas han expuesto sus posturas a favor y en contra.

Con 24 votos a favor, de 41, la propuesta presupuestaria ha obtenido el respaldo del PSC, Barcelona en Comú (BComú) y ERC, mientras que Junts, PP y Vox han manifestado su firme oposición. Más allá de los números y las cifras, el debate ha estado marcado por las complejidades de las alianzas políticas y las expectativas de pactos futuros.

El apoyo de ERC ha sido fundamental para el gobierno socialista, quien ha destacado el acuerdo presupuestario alcanzado con el partido republicano. Por su parte, BComú ha otorgado un plazo de 30 días al alcalde Collboni para conformar un tripartito, revelando las divergencias y las aspiraciones de cara al futuro político de la ciudad.

El teniente de alcaldía de Economía, Jordi Valls, ha enfatizado la valentía y el realismo del presupuesto, subrayando el compromiso y la confianza alcanzada con ERC, aunque ha admitido ciertas dificultades en las negociaciones con BComú. En respuesta, la portavoz de BComú, Janet Sanz, ha subrayado que la aprobación inicial del presupuesto representa la última oportunidad para lograr un acuerdo de gobierno a tres bandas. "Ustedes quieren presupuesto y gobierno, y en eso tenemos cierta dificultad", ha espetado Valls a los de Colau. Sanz, a su vez, ha insistido en que el "sí" a las cuentas en la aprobación inicial es "la última oportunidad" que dan al alcalde Collboni para pactar un gobierno a tres. "Donde ustedes ofrecen gobiernos en minoría, nosotros ofrecemos mayorías sólidas", ha dicho Sanz, quien ha reiterado: "presupuesto y pacto de gobierno van de la mano, tienen 30 días para hacerlo posible"

Las tensiones no se han limitado al ámbito de los partidos que respaldan el presupuesto. La crispación ha sido evidente entre Junts y ERC, con reproches sobre las decisiones estratégicas tomadas durante el proceso de negociación. El concejal Ramon Tremosa (Junts) ha acusado a ERC de "fraude electoral" por no haber dicho en campaña que quería pactar con los socialistas y les ha recordado que pasaron de 10 a 5 concejales tras ser "el monaguillo del PSC" en el mandato anterior. "Ojalá no sigan el mismo camino", ha añadido Tremosa. El portavoz de ERC, Jordi Castellana, se ha mostrado dolido por las palabras de Tremosa: “no somos monaguillos de nadie; estamos aquí para hablar y dialogar”.

Por su parte, la concejal del PP Ángeles Esteller ha reprochado al gobierno municipal que las cuentas no han cambiado en comparación con la propuesta de octubre y que defiende el mismo modelo de ciudad que en el mandato anterior: "Cuando vemos este presupuesto vemos la fotografía de Ada Colau". "Esto es una antesala del famoso tripartito, que es lo que teníamos que evitar a toda costa", ha lamentado el líder de Vox en el Ayuntamiento, Gonzalo de Oro, quien también ha criticado las políticas que incluye el presupuesto

El presupuesto para 2024 asciende a 3.807 millones de euros, marcando un incremento significativo con respecto al año anterior. Este presupuesto contempla un gasto corriente de 2.940 millones de euros y asigna 777 millones de euros a inversiones, reflejando una visión ambiciosa para el futuro desarrollo de la ciudad.

El camino hacia la aprobación definitiva del presupuesto estará plagado de desafíos y negociaciones intensas en los próximos días. Sin embargo, este primer paso marca un hito en el camino hacia la estabilidad financiera y política de Barcelona, en un contexto donde los intereses y las visiones políticas divergentes delinean el panorama de la ciudad condal.