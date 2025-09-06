Un vigilante agrede a una mujer trans en el Hospital del Mar: empujones, insultos y denuncia por transfobia

El Hospital del Mar en Barcelona ha apartado de su puesto a un vigilante de seguridad acusado de agredir física y verbalmente a una mujer trans que acompañaba a una paciente. El incidente, calificado como transfóbico por la organización Red Trans, ha provocado una ola de indignación y la convocatoria de una concentración para denunciar la violencia contra la comunidad transgénero.

La dirección del centro sanitario confirmó que el trabajador pertenece a una empresa subcontratada y ha sido suspendido temporalmente mientras se esclarecen los hechos. El hospital ha reiterado su política de tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación hacia personas LGTBIQ+.

Según Red Trans, la agresión incluyó empujones, amenazas e insultos, lo que motivó una denuncia inmediata. La organización ha convocado una protesta pública para visibilizar la transfobia en espacios institucionales y exigir responsabilidades tanto a la empresa de seguridad como al hospital.

La concentración busca no solo condenar el hecho puntual, sino también llamar la atención sobre la discriminación sistemática que enfrentan las personas trans en entornos públicos, especialmente en servicios esenciales como la sanidad.

El caso ha puesto en evidencia los vacíos de control en servicios externalizados. La pertenencia del agresor a una empresa privada plantea interrogantes sobre la supervisión de personal en espacios sensibles como hospitales. El Hospital del Mar ha garantizado su colaboración con las autoridades judiciales para esclarecer completamente el incidente.

La Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar la responsabilidad del vigilante y evaluar posibles consecuencias penales.