Una barcelonesa explica que se ha convertido en otra persona desde que vive en Madrid: "¿Estoy loca? Me da igual"

Pocos debates encienden tantas pasiones en España como es esa eterna comparación entre Madrid y Barcelona. No importa las veces que se aborde este tema, siempre habrá argumentos nuevos, reproches viejos y una competitividad casi visceral que puede abarcar cualquier tipo de cosa, como puede ser la cultura, la política, la economía, los colores en el fútbol... absolutamente de todo.

Esta rivalidad mezcla la historia, la identidad, el etilo de vida y la ideología, y seguramente muchos más aspectos que caen en el olvido. Seguramente, en este país tener una preferencia por alguna de estas dos ciudades no es solo una cuestión de gustos, sino más bien una declaración de principios e intenciones.

El poder de las redes sociales en cuanto a los debates

Tanto Madrid como Barcelona ofrecen cosas de todo tipo. Madrid destaca por esa energía que tanto define a los madrileños, por su vida nocturna y un carácter de lo más extrovertido, mientras que Barcelona conquista a los españoles por su modernismo, sus cercanía a varias de las mejores costas del país y por ese ambiente cosmopolita que se respira absolutamente en todas sus calles. En cuanto al aspecto profesional ambas también tienen rencillas, ya que la capital concentra ese poder institucional y financiero y la Ciudad Condal lidera en cuanto a la creatividad, el diseño y el arte. Pese a que estas virtudes podrían ser complementarias, la sociedad ha convertido esto en la más estricta competencia.

Las redes sociales toman un rol vital en este interminable debate. Se trata de un espacio virtual en el que todo el mundo puede publicar sus experiencias personales y opinar sobre algo en concreto, sin 'hacerle ningún feo' a nada; el conflicto entre Madrid y Barcelona no iba ser menos. Todas las plataformas poseen la capacidad de amplificar estas críticas en un terreno de juego virtual, pero también han hecho que, lo que antes eran discusiones en un bar, ahora se puedan hacer desde el sofá de casa. En este sentido, es prácticamente imposible que alguien no se moje y no de su veredicto final acerca de este tema.

Los jóvenes se informan cada vez más por las redes sociales DREAMSTIME

Barcelona es mejor que Madrid, según una influencer

Uno de los ejemplos más representativos y que ya ha hecho eco en numerosas ocasiones mediante sus perfiles en redes es el de Nuria Uriel, también conocida como @nuriauriel. Se trata de una influencer que nació en Barcelona y que publica temas de todo tipo, sobre todo el relativo a las reflexiones personales y el contenido lifestyle, donde siempre se puede ver un pequeño toque humorístico.

La opinión con respecto de esta catalana sobre qué Comunidad Autónoma es la mejor de España es, prácticamente evidente. "Para mí, Cataluña es la mejor. Cuando alguien me dice que Madrid es más bonita digo: a ver... que se ubique", explica. Aquello en lo que asegura que la Ciudad Condal es mucho mejor es por el aspecto arquitectónico, aunque también explica que la capital tiene "cosas bonitas".

"La gente de fuera de Cataluña es más maja"

Nuria "se mudó a Madrida finales del año pasado", por lo que también ha podido formular una opinión consagrada sobre cómo es la vida en la ciudad más poblada de España. De hecho, asegura que sus habitantes son mucho más majos. "La gente de fuera de Cataluña es más maja. Soy una persona totalmente distinta en Barcelona que en Madrid. He notado algo", desvela.

Suele ser habitual en esta influencer asegurar que es más fácil socializar en Madrid que en Barcelona, ya que "quedas 3 veces con alguien y ya te invita a su boda". Además, asegura que la gente que no la conocía siempre le ha dicho que pensaba que era borde, siendo su respuesta que "no es ser borde, es ser tímida".

"Pensarás que estoy loca? Me da igual"

Refleja que en Barcelona llegas a un sitio y la gente "no venía a hablar conmigo", pero algo diferente ocurre en Barcelona. "Aquí (Madrid) ni de broma. Aunque alguien no te conozca de nada, vendrá a saludarte", argumenta. Nuria se ha vuelto a su tierra en esta primavera, y ha explicado que el contraste ha sido totalmente evidente. "Somos la mejor comunidad del mundo, pero nos falta ser un poquito más majos" opina.

De hecho, al llevarse una experiencia tan gratificante en Madrid, esta influencer tiene claro que, a partir de ahora, comenzará a "saludar a todo el que me cruce por la calle", pese a que esta es una costumbre más característica entre los madrileños. Incluso indica que, aunque los demás puedan pensar que está loca, ella siempre recibirá a la gente con mucha amabilidad. Manifiesta lo siguiente: "¿Pensarás que estoy loca? Me da igual, yo te saludaré. Porque si tú quieres ser mi amigo, yo estaré ahí para ser tu amiga".