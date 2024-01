Béla Tarr: «No soy político. Tengo sensibilidad social»

Pese a estar retirado, el realizador húngaro Béla Tarr sigue siendo un nombre de referencia en el séptimo arte al que conviene escuchar. Buena prueba de ello es la expectación que había hoy en la sede de la Filmoteca de Catalunya, en Barcelona donde se la dedica un ciclo con su filmografía. En este sentido se proyectarán seis de sus producciones poco después de que Tarr acabe de recibir el Premio de Honor de la Academia del Cine Europeo.

En la Filmoteca se podrán ver «Armonías de Werckmeister» (2001); «El Caballo de Turín» (2011), su último largometraje, que recibió el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín; «Sátántangó» (1994), su obra de culto, de 450 minutos, en la que adaptó la novela de su colaborador László Krasznahorkai; «Gente prefabricada» (1982); «Almanaque de otoño» (1984) y «El hombre de Londres» (2007). La selección permite adentrarse en la producción fílmica del realizador quien ha ido conservando sus huella de identidad, como es el uso del blanco y negro, los planos secuencia con movimientos de cámara lentos o los monólogos.

Ayer, al ser preguntado cómo llegaba a la planificación de sus películas, Tarr explicó que «llego a las escenas como llego a todo. Partimos de una situación que es un esqueleto, un marco. Luego está el cásting donde los personajes que imaginas luego no son como realmente pensabas. Son personas que deben tener una personalidad fuerte. A partir de aquí debemos saber que la situación debe adaptarse a quienes se pondrán en la piel de esos personajes. Luego me siento en el sitio, en la localización, solo y me imagino lo que puede pasar. Es fácil. Simplemente me llega. A los 23 años conocí a Jean-Luc Godard. Le pregunté el secreto: “No lo sé. Simplemente me llega”. Y es que es así. Te sientas y te llega».

El realizador también contestó a la pregunta sobre si se considera un cineasta político. A este respecto comentó que «no me considero político, pero sí puedo decir que soy alguien con sensibilidad social. No puedo cambiar el mundo, pero vosotros sí que podéis. Por supuesto tengo que decir que odio el fascismo».

Con el tiempo ha cambiado su visión del mundo, pero conserva su mirada crítica. «Lo que al principio consideraba un problema social, más tarde pasó a ser una cuestión ontológica y ahora, una cuestión cósmica», subrayó.

También comentó que «siempre estamos haciendo la misma vieja historia, la pregunta es cómo la hacemos, esto es lo que es interesante para mí». ¿Y cuál es su película favorita dentro de su filmografía? «Es como preguntar a un padre si está orgulloso de sus hijos. Tal vez el primero tiene la cabeza grande, el segundo orejas grandes, pero son tus hijos y debes ser honesto y no debes arrepentirte de ellos», concluyó.