A la búsqueda de un asesino en serie por el Piamonte

Parece como si la novela policíaca en Italia no tuviera vida más allá del indiscutible magisterio de Andrea Camilleri. Davide Longo parece haber obrado el milagro de demostrar que hay vida más allá del padre del comisario Montalbano. Eso es lo que demuestra con «El caso Bramard», que acaba de publicar Destino y que es primera entrega de una serie protagonizada por el investigador Corso Bramard.

En su debut en el género, Longo nos presenta a un asesino en serie conocido como Otoñal, responsable de la muerte de la esposa y la hija de Bramard. Esos asesinatos acabaron con la carrera de Corso que acabó retirado en las montañas cercanas a Turín. Pero Otoñal sigue en contacto con él, enviándole versos por carta de una canción de Leonard Cohen llamada «The Story of Isaac».

Longo, que participó ayer en BCNegra, aseguró en conversación con este diario que pese a que lo comparen con Camilleri, «bebo mucho más del cine que la literatura. Por ejemplo, una película como “La isla mínima” resonó más en mi cabeza y en mi estado de ánimo que la novela de Camilleri». Sin embargo, por otro lado, reconoció que al padre de Montalbano «se le debe que el género policial tenga una novela con calidad en Italia. No olvidemos que era un hombre de gran bagaje cultural».

El autor de «El caso Bernard» se ha decidido por una ubicación que no tiene nada que ver con la mirada de postal que se puede tener de Italia o, mejor dicho, de una determinada Italia. Los valles de Turín son como otro personaje del relato, no un simple decorado. En este sentido, Davide Longo apuntó que «el Piamonte es una región apartada de Italia, a pesar de que paradójicamente fue la región que históricamente impulsó la creación de Italia, pero poco a poco Turín se fue desplazando hacia los márgenes y hoy ya no es una región que influya en la Italia contemporánea, ni en su imaginario ni desde el punto de vista lingüístico». Siguiendo con esta línea, el escritor concretó que «se podría decir que en Turín conviven tres almas distintas: la militar derivada de la dinastía Saboya, un espacio hoy ocupado por la Fiat; el alma elegante francesa; y el alma primitiva, identificada con los pueblos nórdicos».

Destino irá publicando en nuestro país las siguientes entregas de la serie. La segunda de ellas llevará al lector hasta la década de los setenta, los llamados años de plomo en Italia. Casi resulta inevitable preguntar a Longo si el caso Aldo Moro planea en esas páginas. «Todo en Italia desemboca en Aldo Moro. Es difícil entender el terrorismo de derecha e izquierdas, masonería, tráfico de armas con Libia sin ver que todo está entrelazado en una maraña de distintos colores», concluyó el autor.