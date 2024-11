¿Cómo se llamaba Tarragona antes? Un nombre que pocos lo conocen

La historia no para de sorprender, tanto a los que la conocen como a los que no. Durante el paso del tiempo, varios aspectos históricos han ido cambiando, como por ejemplo la cultura y las costumbres de las personas, así como la calidad de vida y los servicios que se desarrollan a nivel laboral; por no hablar de la etapa tecnológica que ha sido la que más ha revolucionado al ser humano durante el transcurso de los años.

Otra muestra de ello es el nombre de las ciudades, cuya denominación no tiene nada que ver con cómo se las conoce en la actualidad. Por ejemplo, en el caso de varias capitales de las Comunidades Autónomas de España, Madrid se llamaba Magerit o Mayrit, o laCiudad Condal (Barcelona) era conocida como Barcino, debido al asentamiento romano.

En el caso de las provincias también ocurre lo mismo, ya que hay unas cuantas cuyo antiguo nombre sorprenderá a más de uno. Huelva, por muy extraño que parezca, fue "originalmente conocida como "Bolskan", y fue renombrada como "Osca" tras la llegada de los romanos". Ahora bien, existe otro territorio que antes se le denominaba de otra manera y que está en Cataluña, y este es: Tarragona.

¿Cómo se llamaba antiguamente Tarragona?

Durante el siglo V a.C., los íberos, también conocidos como cesetanos o cosetanos, se asentaron en la actual Tarragona. Éstos formaban parte de la tribu de Kesse, reflejado en las monedas de aquella época, quienes fundaron una ciudad situada en una colina próxima a la costa mediterránea.

En ese dinero, en forma de círculo y de color plateado, se podía apreciar y leer la palabra Tarakonsalir, que significaba plata en el antiguo idioma íbero. Por lo que se piensa que esa fue la razón por la que Tarragona recibió en la antigüedad el nombre de Tarraco, mientras los romanos se asentaron en el territorio.

Los principales restos de la ciudad romana se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Tarragona Wikipedia

La primera gran obra romana fuera de Italia

Tarraco fue testigo de uno de los hechos históricos más grandes durante la época del siglo II a.C. Las urbs romanas no podían estar construidas sin defensa alguna. Presentando una línea fundacional que separaba el espacio urbano del territorio rural, se construyeron las murallas de Tarraco. Esta es una de las razones por las que Tarragona es un destino perfecto para ir de viaje, ya que ofrece una arquitectura perfecta y una cultura exquisita con la que se aprenderá de la mejor manera posible la historia de España.

La razón por la que el fortalecimiento fue tan importante en ese periodo se remonta a que se trató de la primera gran obra romana de fuera de Italia. Estas murallas, en realidad, se comenzaron a construir a finales del siglo III a.C., pero se terminaron a mediados del s. II a.C. En la actualidad se conserva un kilómetro de los cuatro que fueron amurallados; hoy rodea el centro histórico de la ciudad.

Las murallas de Tarraco en la actualidad Flickr

El sistema de gobierno de Tarraco

Las ciudades asentadas por los romanos se unían a través de una serie de calles, en forma de líneas, que se cruzaban las unas con las otras. Ese conjunto de territorios poseía un gobierno local que estaba localizado en una plaza a la que se la llamaba foro; también compartía espacio con la basílica, donde se realizaban los juicios, y con el mercado principal.

En el caso de Tarraco, el gobierno se situaba en una colina cercana al puerto, un lugar estratégico para el comercio con otros territorios del Mediterráneo. Actualmente, ese puerto no está presente en Tarragona, ya que no tiene nada que ver con el que está asentado ahora.