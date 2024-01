Las compañeras de Rosa Peral en la cárcel: "Nos callamos muchas cosas, pero la trasladan porque se le va la mano con las presas"

Tras semanas en las que ha vuelto a estar en el foco mediático, Rosa Peral salía este miércoles de prisión para declarar ante el juez por un presunto delito deocultación de bienes. Lo hacía junto a su padre, Francisco Peral, a quien transfirió una parte de la propiedad de su vivienda de Vilanova i la Geltrú y su antiguo coche poco antes de conocer la sentencia definitiva que la condenaría a 25 años de cárcel por asesinato.

La ex policía reconoció al declarar ante la jueza que la investiga por un presunto delito de alzamiento de bienes, es decir, por supuestamente ocultar su patrimonio para intentar no indemnizar a los familiares de la víctima del crimen, su ex pareja Pedro R., que cedió su casa a su padre días antes de que su condena fuera firme.

Fuentes conocedoras señalaron que Peral declaró que puso la vivienda --su mitad, porque la otra es de su ex marido-- a nombre de su padre en previsión de que una vez la sentencia fuera firme no podría pagar la hipoteca, a sabiendas de que estaba embargada.

Peral contestó solo a las preguntas de su abogada y rechazó contestar a las de la Fiscalía y de la acusación particular, igual que hizo su padre, Francisco Peral, que también está investigado por el mismo delito al supuestamente aceptar que su hija le cediera su parte casa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que corresponde a unos 100.000 euros, días antes de que su condena fuera firme.

El Juzgado de Instrucción 5 investiga si esa cesión de bienes se hizo con la intención de evitar un embargo al patrimonio de Peral, como estaba previsto en caso de que no pagara las indemnizaciones que fija la sentencia y que ascienden a 885.000 euros, conjuntos entre Peral y el también condenado por el crimen Albert López.

"Hablábamos con personas que han estado recientemente en Mas Enric y que han coincidido con ella y bueno... Es un no parar. En una entrevista desde prisión, ella nos acusa (a los medios de comunicación) de colocarla constantemente en el ojo del huracán, que constantemente mediatizamos, la señalizamos, que estamos pendientes de lo que hace, pero es que es un no parar", aseguró recientemente la periodista Mayka Navarro en un programa televisivo.

"Nosotros nos callamos muchas cosas de las que hace. Es que es un no parar los conflictos que genera con sus compañeras. Recientemente fue trasladada del módulo de mujeres a la enfermería para protegerla porque en algún momento se le había ido de las manos con alguna presa", desvelaba la periodista.