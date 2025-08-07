Conduce sin carné y estrella su coche cuando iba al examen en L'Hospitalet

El incidente tuvo lugar el pasado martes, 5 de agosto, en la avenida de Rosalía de Castro, en el barrio de Sant Josep. Según ha informado la Guardia Urbana a través de sus redes sociales, el conductor perdió el control del vehículo y lo estrelló contra varias barreras de hormigón tipo New Jersey, provocando importantes daños materiales, según informa el diario Metrópoli.

Tras el choque, el hombre abandonó el coche en medio de la calzada, causando una fuerte retención en plena hora punta. Una patrulla de la Guardia Urbana acudió al lugar tras recibir varias alertas al 112 que informaban de un vehículo parado y sin conductor, bloqueando por completo la vía.

Al llegar, los agentes encontraron el coche con una rueda reventada y las barreras desplazadas por la violencia del impacto. Pocos minutos después, el conductor regresó al lugar de los hechos por su propio pie.

Según declaró, perdió el control del coche mientras se dirigía a realizar el examen para recuperar su carné, que le había sido retirado por la pérdida total de puntos. Como el vehículo quedó inutilizado, optó por abandonarlo y alejarse del lugar.

Afortunadamente, no se produjeron heridos. Sin embargo, el hombre fue denunciado por circular sin permiso de conducción. Los servicios municipales se encargaron de retirar el vehículo con una grúa y restablecer la seguridad en la vía.

Desde la Guardia Urbana han recordado que conducir sin carné es una infracción muy grave y han lanzado un mensaje claro en sus redes:

"Si no tienes permiso para conducir, no conduzcas. Cualquier excusa puede acabar con un coche contra una barrera… y contigo frente a un juez."