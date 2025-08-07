¿Quién es el alcalde de Barcelona durante las vacaciones de Collboni?

Como todos los trabajadores, el alcalde de una ciudad o municipio también hace vacaciones. Por eso, Jaume Collboni, el edil de la ciudad de Barcelona, está disfrutando, tras finalizar el curso político en el Ayuntamiento, de quince días de descanso.

Sin embargo, la actividad en la ciudad no para, y con distintos frentes abiertos como la huelga de socorristas, la ola de calor que arrasa la ciudad o la inseguridad, alguien debe asumir las funciones de alcalde durante la ausencia de Collboni.

A esta persona que recibe el encargo se le llama "alcalde accidental", y en verano de 2025 la designación ha sido la siguiente:

Durante la primera semana de agosto, Jordi Valls , cuarto teniente de alcalde y con competencias en Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, está asumiendo las tareas de alcalde.

, cuarto teniente de alcalde y con competencias en Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, está asumiendo las tareas de alcalde. En la segunda semana será el tercer teniente de alcalde y encargado de Seguridad, Albert Batlle, quien sustituya a Collboni.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene hasta seis tenencias de alcaldía, y la ley permite que el alcalde designe o remueva libremente a los tenientes. Por eso, Collboni escoge cuál de sus tenientes ocupa el rol de alcalde accidental durante sus dos semanas de vacaciones en verano.