Consejera catalana irá a la reunión del CPFF a pedir una financiación singular para Cataluña

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado que la Generalitat ha decidido enviar a la consellera de Economía, Natàlia Mas, al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo lunes para defender "la financiación singular" de Cataluña. En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, Plaja ha recordado que el Govern no estuvo presente en el mismo encuentro del año anterior porque "era una reunión donde se informaba de cuál era el déficit autorizado y de cuál era el resultado del modelo y poco más".

"Consideramos que las circunstancias eran diferentes y la situación era también diferente", ha argumentado Plaja, que ha asegurado que la lógica indica al Govern que deben estar presentes en esta reunión. Preguntada por si ve viable que el Govern defienda esta financiación singular ante las comunidades autónomas gobernadas por el PP, contrarias a la misma, la portavoz ha defendido que el Govern defenderá "delante de quien sea" el modelo de financiación singular para Cataluña. "La defensa se hará, otra cosa será cuál es el recibimiento. Esto no acobardará a la consellera", ha subrayado Plaja, que ha insistido en que el Govern asistirá a este foro para defender los intereses de los catalanes.

También ha indicado que al Govern le consta de que se podrá hablar de financiación en el encuentro este año, y ha reiterado: "Es una buena oportunidad pese a las negativas que pueda haber por parte de otros participantes del encuentro".

Ha descartado valorar si el Govern ve con buenos ojos que se negocie con el PSC un consorcio tributario para Cataluña, ya que ha asegurado que no corresponde hacerlo a un Ejecutivo en funciones y además mientras se están produciendo las negociaciones de investidura. Plaja ha detallado que no le preocupan estas negociaciones, ha reiterado que una repetición electoral "no es el mejor de los escenarios", y ha añadido que el Govern trabaja en todos los escenarios ante una posible investidura este verano.