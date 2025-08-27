Desconvocada la huelga de socorristas en Barcelona: acuerdo entre Ayuntamiento y trabajadores

Casi un mes después de iniciar una huelga indefinida, los socorristas de las playas de Barcelona han decidido esta noche suspender el parón tras llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa adjudicataria.

Después estar reunidos durante más de siete horas en el día de ayer, el sindicato de trabajadores ha anunciado que "el Ayuntamiento de Barcelona y el equipo de salvamento y socorrismo hemos alcanzado un acuerdo que se ha trasladado a la asamblea de trabajadores para su aprobación".

Según detalla un comunicado de los socorristas, las medidas se basan, "en números fríos", en que "la temporada baja gana 26 días de trabajo y la incorporación de tres refuerzos, la temporada alta gana 21 días de trabajo". Para los trabajadores, esto supone, en palabras textuales:

Ampliar las dos primeras semanas de octubre y completar abril, ampliando así la cobertura en temporada baja.

Abrir todas las torres desde el tercer fin de semana de mayo, los sábados y domingos y la segunda pascua.

La incorporación de tres refuerzos en el equipo desde el inicio de temporada.

Participar en el proyecto de reformas de los locales de salvamento , para asegurar instalaciones dignas y funcionales.

Garantizar el seguimiento del contrato actual para fiscalizar las acciones de la empresa.

para fiscalizar las acciones de la empresa. Regularizar las incompetencias administrativas de FCC, que hasta ahora lastraban la gestión del servicio y una mayor participación de esta empresa en la gestión del día a día.

Con este acuerdo, queda desconvocada una huelga que se ha alargado durante 27 días con un seguimiento del 100%, según afirman los trabajadores.