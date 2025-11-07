Descubre cuáles son los mejores panettones de España 2025: se hacen en dos pastelerías de Cataluña

Además de los turrones, las neulas o los polvorones, otro de los dulces, que se consume durante la Navidad en Cataluña, es el panettone. Este poste tradicional, de origen italiano, se caracteriza por su esponjosidad y versatilidad en el relleno: pasas, frutos secos, frutas confitadas o chocolate. Estos son algunos de los alimentos que dan sabor a uno de los productos estrellas en esta época del año.

Así pues, en el Gastronomic Forum de Barcelona, se determinó esta semana cuáles son los mejores panettones de España. Y es que los locales de los ganadores en la categoría estándar y en la modalidad de chocolate, están en Cataluña. En las dos pastelerías que regenta Oriol Carrió, se puede encontrar el mejor panettone de fruta confitada. Uno de sus establecimientos se sitúa en el carrer Bailén y el otro en Provença. Carrió, junto a su hermana Anna, son la segunda generación de pasteleros en su familia.

Ambos se proclamaron vencedores del concurso, después de que el jurado —formado por hasta 40 pasteleros— dieran el visto bueno a su pieza. En el caso del mejor panettone de chocolate, la pastelería Can Jan de Torredembarra, en Tarragona, se proclamó campeona. La versión de este postre la hicieron Rafel y Adrià Aguilera quienes ya representaron a España en el Campeonato del Mundo de Panettone en Milán, en 2021. En aquella ocasión, quedaron segundos en la categoría de chocolate y terceros en la tradicional.

El jurado

El jurado del Gastronomic Forum de Barcelona tuvo en cuenta el sabor, el olor o la estructura de la molla como factores determinantes para dar el veredicto final. También el glaseado o la forma. Entre los integrantes del mismo, se encontraban el panadero Ibán Yarza, el pastelero Ramón Morante, así como los chefs, Sergio y Javier Torres.