Detenido por violación con penetración a una anciana de 90 años en Girona

Los Mossos d’Esquadra investigan una agresión sexual con penetración a una mujer de más de 90 años en el municipio gerundense de Garriguella (Alt Empordà). Los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de noviembre en el domicilio de la víctima, según han confirmado fuentes policiales.

El presunto agresor, un hombre de 51 años y vecino de la víctima, habría abusado sexualmente de ella sin emplear violencia física, pero aprovechándose de su avanzada edad y vulnerabilidad. De acuerdo con la investigación, el hombre se habría ganado la confianza de la anciana, posiblemente con fines económicos, antes de cometer el abuso.

Un familiar de la víctima denunció los hechos en la comisaría de Figueres, lo que activó de inmediato la investigación. Los agentes detuvieron al sospechoso el jueves por la mañana, a las ocho, como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración. El detenido tiene antecedentes policiales, aunque no relacionados con delitos sexuales.

Como establece el protocolo en este tipo de casos, la víctima fue trasladada a un centro sanitario para someterse a una exploración médica, y un forense realizó la evaluación correspondiente. Los Mossos mantienen el caso abierto e instruyen diligencias para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

El suceso ha causado gran conmoción en Garriguella, un pequeño municipio de poco más de 800 habitantes, donde los vecinos se muestran consternados por la gravedad de los hechos y por el vínculo de confianza que existía entre el agresor y la víctima.