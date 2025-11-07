"Llevan robándole la ropa interior en casa durante cinco meses a mi amiga": el insólito caso de una joven en Barcelona

Claudia Campillo, también conocida como @claudiamcampillo, es una creadora de contenido que ha sido "superviviente de ASI y TCA", ambos considerados problemas de abusos sexuales en la infancia o trastornos alimenticios cuyas consecuencias principales son la anorexia o la bulimia, entre otros. Por su parte, también es una divulgadora de la salud mental que en su cuenta de TikTok ha compartido cómo ha sido el caso de una amiga suya que viven en Barcelona.

"Imagina que alguien viene cada noche a tu casa y no entra pero sí que se lleva toda tu ropa interior una y otra vez", comienza. Es tan extraña la situación que Claudia insiste en que no es una escena de una película de ciencia ficción, sino que es la cruda realidad. "Es un caso real que está ocurriendo en Barcelona en casa de una amiga mía", continúa detallando.

"Siempre se apoya en la barandilla, estira el brazo, coge los tangas y se los guarda en los bolsillos"

"Le llevan robando tangas desde hace cinco meses y le ocurre unas tres o cuatro veces por semana", explica. Haciendo el recuento total, habría como mínimo unos 60 robas y, como máximo, unos 80, aproximadamente. En cuanto al método del hurto, los pasos siempre son los mismos; la táctica está más que estudiada y todas las noches señaladas son idénticas para la afectada.

La cámara de su terraza, que enfoca al tendedero de la ropa, graba a un hombre encapuchado que "siempre se apoya en la barandilla, estira el brazo, va cogiendo los tangas y se los va guardando en los bolsillos". Es tal el procedimiento de este ladrón que, seguramente, también llevará haciéndolo mucho en otras casas y desde hace bastante tiempo.

"No solo la roba, sino que le regala otros tangas también"

"Siempre pasa de noche y lo hace como si fuera la cosa más normal del mundo", manifiesta. Una práctica que siempre suelen hacer los delincuentes es no levantar sospechas ni tampoco dejar ningún solo detalle que pueda llegar a revelar cuál es su identidad. Básicamente, lo llevan todo estudiado para que los cuerpos policiales y de investigación jamás puedan descubrirles.

Sin embargo, este parece ser el caso de un especialista que, aunque está robando las pertenencias de una persona, prefiere regalarle otras también para que, de nuevo, se las pueda volver a robar, algo que es bastante extraño; esta idea no está contrastada, es solo una hipótesis. "No solo le roba a mi amiga, sino que también le regala otros tangas nuevos con etiqueta y se los deja encima de la mesa", contextualiza.

"El sistema no entiende lo que es la violencia sexual"

Una vez la afectada vio lo que estaba ocurriendo en su domicilio, evidentemente, procedió a ir a la policía para denunciar este caso. No obstante, "lo han denunciado varias veces pero la respuesta siempre ha sido la misma: no hay allanamiento de morada". La situación es bastante estresante. Las autoridades no ofrecen una solución a corto plazo y el ladrón sigue cometiendo estos hurtos, y la principal damnificada es la joven barcelonesa.

"Esto no va solo de tangas, va de hasta dónde puede llegar alguien sin consecuencias", sostiene Claudia. En este sentido, la divulgadora centra el foco en el cuerpo femenino. "Esto va de cómo seguimos normalizando la invasión del cuerpo de las mujeres, y lo peor de todo es que no es un caso aislado". Finalmente, esta creadora de contenido critica que el sistema no protege y que sigue sin "entender lo que es la violencia sexual".