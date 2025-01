Duch defiende una incidencia más efectiva de Cataluña en la UE por "responsabilidad política"

El conseller de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido la necesidad de hacer desde Cataluña una incidencia más efectiva en la Unión Europea: "Incidir no es una opción, es un ejercicio de responsabilidad política", ha subrayado.

En una comparecencia este jueves en la Comisión de Acción Exterior del Parlament, ha explicado el Plan Bruselas, que es la hoja de ruta del Govern para incidir en la UE y la respuesta a una necesidad de "una presencia más estratégica" de Cataluña.

Duch ha explicado que el plan es "un paso más en la construcción de una relación estable y efectiva entre Cataluña y la UE", y ha subrayado que el Govern renueva así su vocación europeísta, en uno de los momentos más sensibles y de mayor incertidumbre del proyecto europeo, ha dicho textualmente.

"Instrumento centrado en el cómo"

El conseller de Acción Exterior ha reivindicado el plan como un "instrumento centrado en el cómo", que no contradice el plan estratégico de acción exterior 2023-2026 impulsado desde el anterior Govern.

Duch ha insistido en que el Plan Bruselas es una llamada a la acción y ha emplazado a los diputados del Parlament a colaborar y participar en su despliegue, a través de la "diplomacia parlamentaria".

Ha detallado que el plan recoge las temáticas y los espacios en los que el Govern buscará incidir, como en el nuevo marco financiero plurianual europeo, que determinará qué recursos se destinarán a políticas de reindustrialización, autonomía estratégica, política agraria común, infraestructuras, políticas sociales y ambientales y políticas de vivienda.

"Y por descontado, la plena oficialidad del catalán en las instituciones europeas, que defendemos en Bruselas y en los países que visitamos o con nuestros contactos con el cuerpo diplomático y consular en coordinación con el Gobierno", ha defendido Duch.

Prórroga presupuestaria

Sobre la prórroga de los Presupuestos catalanes de 2025, el conseller ha afirmado que el Govern no ha tirado la toalla con las cuentas: "Algunos han decidido levantarse de la mesa y lo respetamos. Eso forma parte del debate político y de las estrategias políticas de los partidos", en alusión a ERC.

Ha señalado que en el Ejecutivo catalán son pragmáticos y cumplirán su plan de Govern a partir de la prórroga de las cuentas y con partidas añadidas, y ha señalado que su Conselleria "es un departamento que puede hacer muchas cosas con poco dinero".

Intervenciones de grupos

El diputado de Junts Francesc de Dalmases ha criticado que al conseller no le haya "preocupado que no haya Presupuestos", ha asegurado que si el Plan Bruselas es una propuesta nueva no se podrá desarrollar sin las cuentas, y también ha reclamado que se aplique la Ley de Amnistía para que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, pueda salir de Bélgica.

El republicano Juli Fernàndez ha sostenido que el Plan Bruselas es complementario al Ministerio de Asuntos Exteriores, y lo ha descrito como una "oportunidad perdida, que basa su acción exterior en una falta de ambición, de renuncia, de aceptar su rol como región, como comunidad autónoma", tras lo que ha señalado que si se tuviese que votar esta iniciativa, ERC votaría en contra.

Cristian Escribano (PP) ha sostenido que este plan "supone un despilfarro de dinero público" y ha acusado al Govern de adoptar posturas de continuidad de las tesis independentisas y de priorizar sus agendas políticas por encima de las necesidades de la ciudadanía al defender la oficialidad del catalán en la UE.

Desde Vox, Alberto Tarradas ha preguntado al conseller si este plan no incurrirá en duplicidades o invasión de funciones del Ministerio, y ha asegurado que la oficialidad del catalán en la UE "no es una prioridad real, es una cortina de humo, un gesto simbólico para esconder la falta de interés en los problemas reales" de la ciudadanía.

El diputado de los Comuns Andrés García Berrio considera que el plan tiene carencias, ya que considera que debería de priorizar la defensa de los derechos humanos, y también ha reclamado al Govern que incida en los presupuestos plurianuales europeos para fortalecer la red europea de entidades del tejido social y defensa de los derechos humanos.

Alberto Bondesio (PSC) ha reivindicado el plan como estratégico para Cataluña, y ha reclamado al conseller que garantice la coordinación de todos los departamentos de la Generalitat para "maximizar el impacto" de la acción exterior, tras lo que ha confiado también que la oficialidad del catalán en la UE será una realidad próximamente.