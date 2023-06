Entrevista al fundador de Corsos del X-Man, Juanma Morato: "Entrenamos a perros con origen feroz contra los "okupas"

Corsos de X-Man es una empresa barcelonesa líder a nivel nacional en la crianza y adiestramiento de perros guardianes. El fundador es Juanma Morato, y cuenta con una experiencia de más de 20 años en el sector.

A raíz de la pandemia, la demanda de perros guardianes ha aumentado notablemente (más del 100% en 2022 respecto al año anterior). Madrid, Barcelona y Valencia son las provincias en las que más se ha incrementado este interés. Entre sus clientes se encuentran familias con una buena posición económica, además de deportistas y artistas de alto nivel, tanto nacionales como internacionales (Lenny Kravitz o el jugador de la NFL, Leonard Williams).

Los principales motivos por los que los clientes apuestan por perros guardianes como medida de protección son, en primer lugar, los robos con fuerza en domicilios; y, en segundo lugar, el miedo a la “okupación de viviendas”.

- ¿Qué nos puede contar de Corsos de X-Man? Su historia, que hacen, el origen del peculiar nombre...?

-Somos una empresa dedicada a la conservación y cría del Cane Corso Italiano, una raza de perros de guardia y familia. Contamos con más de 20 años de experiencia trabajando con estos perros y diferentes reconocimientos que acreditan nuestro trabajo. Actualmente, nuestros perros están en más de 150 países.

En cuanto al nombre, proviene de nuestro campeón de belleza de 2015. Su nombre original es Brutus, pero nosotros le pusimos el apodo de X-Man. De ahí, el nombre de nuestra empresa.

- ¿Cómo se entrenan a los perros?

- Nosotros trabajamos con los perros desde que son pequeños. Nuestro método de educación se basa, principalmente, en trabajar su sociabilización. Para ello, contamos con unas amplias instalaciones con un parque dedicado únicamente a esta práctica. Allí, nuestros perros se enfrentan a situaciones similares a las que se van a encontrar en su nuevo hogar, como convivir con otros animales o niños. El objetivo es que vayan poco a poco creciendo mentalmente para que, en su vida adulta, sean más estables y equilibrados en el carácter y su temperamento.

Es importante a la hora de educar los cane corso crear una disciplina, rutina y obediencia. Cuando ya tengan una jerarquía marcada, aprenderán a diferenciar y controlar muy bien sus emociones y su energía.

-¿Es lo mismo prepararlos contra los robos que contra las “okupaciones”?

-Hay que puntualizar que, normalmente, el Cane Corso no se entrena la “protección o guardia” ya que es algo que ya tiene innato. Los Cane Corso vienen de un perro que era feroz. Con los años, se ha ido ajustando su comportamiento para que sea un perro de guardia y de familia.

En cuanto a si es lo mismo prepararlo contra los robos que contra las “okupaciones”, el pero percibe ambos “ataques” de la misma manera. Se trata de un intruso que intenta invadir la propiedad, por lo que el perro actuará de la misma manera, defendiendo su hogar.

- ¿Es cierto que tienen más trabajo a raíz de la pandemia? ¿Cuál cree que es el motivo?

- Realmente creemos que viene asociado por el deterioro de la situación económica, más que por la pandemia. Generalmente, los periodos de crisis económicas vienen acompañados de un aumento de la delincuencia. Por ello, cada vez más familias han optado por los perros de seguridad como método de protección.

-¿Para estos objetivos, hay algunas razas caninas mejores que otras?

- Aunque parezca obvio, cuanto más grandes son los perros más imponen. En situaciones de robo u ocupación, los perros entrenados para ser de protección son los más adecuados para esas situaciones.

En el caso de los Cane Corso, que son la raza con la que nosotros trabajamos, se caracterizan por un sentido muy desarrollado para identificar cuándo hay peligro y cuándo no. Por lo general, tienen un carácter muy tranquilo, no ladran a no ser que sea realmente necesario. Otra de sus características es que son muy pacientes. Por ello, son animales que pueden ser los compañeros ideales para los más pequeños de la casa y también para gente mayor.

- ¿En qué zonas de Cataluña tienen más trabajo? ¿Son casas o pisos?

-Generalmente, en las en las que hay un mayor nivel económico, ya que son los hogares en los que se demanda más seguridad. En el caso concreto de Cataluña, suelen ser casas grandes, con jardines o parcelas grandes y sus dueños tienen un alto poder adquisitivo.

- ¿Qué opina de que Núnez Feijoo quiera decretar una Ley para desalojos en 24 horas? -

No soy un gran experto en materia de legislación, por tanto, tampoco puedo opinar mucho al respecto. No obstante, me parece justo que, una persona que pueda acreditar la propiedad de una casa o piso, tenga el amparo legal para recuperarla de forma inmediata.

-¿Cuáles el perfil de los clientes?

-Como decía anteriormente, son los hogares con un alto poder adquisitivo los que optan por perros guardianes para proteger su hogar. Generalmente, son familias que viven en casas o chalets. Entre nuestros clientes, contamos con rostros conocidos como deportistas de élite, cantantes, actores...

-¿Cómo ha evolucionado el sector en los últimos años?

- En los últimos años, hemos notado un importante crecimiento del interés por perros guardianes. En nuestro caso, hemos experimentado un crecimiento del 200% en cuanto al interés por nuestros perros.

En lo que concierne a la raza de Cane Corso, vemos que cada vez hay más conocimiento sobre la raza y sus características. Hace cinco años, prácticamente nadie conocía a los mastines italianos.