Estudiantes de Arquitectura de UIC Barcelona presentan proyectos para regenerar los barrios del Besós

Un total de 32 propuestas aportan soluciones para conectar los barrios de Barcelona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet limítrofes al río Besòs, que actualmente se encuentran fragmentados, y crear espacios urbanos más habitables. Los TFG se alinean con los temas de actualidad de la agenda urbana de Barcelona: sostenibilidad, cohesión social y habitabilidad. Los Trabajos de Final de Grado (TFG) se han presentado en la sede del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Barcelona, 16 de julio de 2024.- "Cosiendo Bordes, Regenerando Tejidos. La oportunidad de los Barrios del Besòs como ensayo urbano contemporáneo" es el título que describe el enfoque de los Trabajos de Final de Grado de UIC Barcelona School of Architecture 2024. En total, 32 propuestas que actúan de forma coordinada sobre los barrios del área metropolitana de Barcelona limítrofes con la desembocadura del río Besòs. Uno de los retos principales de esta zona es la fragmentación del territorio causada por las infraestructuras, lo que ha acentuado la desconexión entre barrios, cada uno con su propia identidad. Además, el río Besòs ha actuado históricamente como una barrera, en lugar de ser un elemento de conexión. Los proyectos de los estudiantes actúan sobre espacios y solares existentes, y proponen soluciones para superar estas barreras y conectar los barrios entre sí, creando un espacio urbano más permeable y habitable. Los TFG exploran cómo la regeneración de un barrio puede tener un efecto multiplicador positivo en los barrios colindantes, extendiendo los beneficios a toda la zona. Los TFG de UIC Barcelona School of Architecture han sido coordinados por los profesores y arquitectos Iñaki Baquero y Álvaro Cuéllar junto con Alberto Burgos, María Barcina y Marta García Orte. Durante la jornada de exposición y presentación en la sede del COAC ha examinado a los futuros arquitectos un jurado multidisciplinar del que han formado parte el equipo docente de la universidad, liderado por el director de la escuela, Víctor Echarri, y arquitectos y urbanistas de prestigio como Ignacio Vicens, Josep Bohigas y Josep Miàs. Agenda urbana de Barcelona. Los TFG se alinean con los temas de actualidad de la agenda urbana de Barcelona, como la recuperación de los espacios fluviales, la conexión de los barrios periféricos y la promoción de la sostenibilidad y la cohesión social. Los proyectos de los estudiantes demuestran cómo la reflexión urbanística y el diseño arquitectónico pueden contribuir a la construcción de ciudades más justas, resilientes y habitables. "El curso ha abordado uno de los retos más importantes que tiene la regeneración urbana de Barcelona, que es el desarrollo de los territorios limítrofes a ríos y montañas. Los proyectos proponen reflexionar sobre el tipo de programa más adecuado para este tipo de territorios", explica Álvaro Cuéllar. "Resulta interesante además que los proyectos recorren todas las escalas del proyecto, desde la escala urbana hasta el detalle constructivo. No es una práctica habitual entre arquitectos, y menos en los trabajos finales de grado de las escuelas de arquitectura, añade. Iñaki Baquero, por su parte, destaca que "los proyectos realizan un recorrido completo del proceso arquitectónico, en el que el urbanismo y la arquitectura se nutren mutuamente. Con este enfoque, los alumnos realizan un proceso completo y acaban descubriendo la grandeza del urbanismo a través de la arquitectura, y la grandeza de la arquitectura mediante el urbanismo".