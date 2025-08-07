La Font Màgica de Montjuïc vuelve a brillar este septiembre con una reforma histórica

Después de tres años de inactividad debido a la sequía, la Font Màgica de Montjuïc volverá a encenderse coincidiendo con las fiestas de La Mercè. El emblemático monumento ha sido objeto de una profunda rehabilitación que, según el alcalde Jaume Collboni, representa "la primera gran reforma en más de 30 años".

Esta intervención forma parte del Pla Endreça del Ayuntamiento de Barcelona, que contempla una inversión total de 6,6 millones de euros hasta 2028 para restaurar 330 fuentes ornamentales en toda la ciudad. Con su reapertura, la Font Màgica se reafirma como símbolo cultural y turístico de la capital catalana, incorporando importantes avances en sostenibilidad, eficiencia energética y calidad escénica.

Una de las principales mejoras es su nuevo sistema tecnológico de control, que optimiza la coordinación de agua, luz y sonido. "La Font Màgica vuelve a brotar, y lo hace renovada como nunca", expresó Collboni en redes sociales. La fuente incorpora ahora 4.760 luces LED de bajo consumo que sustituyen a la antigua iluminación, mejorando tanto la eficiencia energética como el impacto visual de los espectáculos. Además, se ha instalado un sistema de sonido de última generación para ofrecer una experiencia sensorial inmersiva.

“Es más sostenible, más espectacular y más nuestra que nunca”, afirmó el alcalde, subrayando el compromiso del consistorio con un modelo de ciudad que conserve su identidad y se adapte a los retos del siglo XXI. En sus palabras: “¿Con quién vendrás a verla?”, animando así a vecinos y turistas a disfrutar de su regreso.

Las primeras pruebas ya se han realizado con agua freática, lo que ha permitido evitar el uso de agua potable en un contexto aún sensible tras la larga sequía en Catalunya. El objetivo del consistorio es tener todas las funciones plenamente operativas a mediados de septiembre, en pleno apogeo de las fiestas de La Mercè 2025.

Diseñada por el ingeniero Carles Buïgas para la Exposición Universal de 1929, la Font Màgica retoma su papel protagonista en el paisaje de Montjuïc, con el Palau Nacional y el MNAC como telón de fondo. Su reapertura será uno de los momentos más simbólicos de las celebraciones barcelonesas.

Esta actuación se enmarca en la segunda fase del Pla Endreça, centrada en restaurar fuentes medianas de entre 40 y 100 metros cuadrados. En esta etapa se prevé recuperar 73 fuentes, incluidas las cascadas de Montjuïc. La primera fase, ejecutada en primavera, permitió reactivar fuentes en la Ciutadella, plaza Catalunya, Jardinets de Gràcia y el cruce de paseo de Gràcia con Gran Via.

La tercera fase, prevista para octubre de 2025, contempla la rehabilitación de otras 72 fuentes de gran tamaño hasta mediados de 2026.