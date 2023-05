La Fundació Dalí quiere abrir un cuarto museo en Cataluña

La Fundació Gala-Salvador Dalí acaricia la idea de abrir un nuevo museo dedicado al genio surrealista y que se sumaría al de Figueres y a las casas-museos de Port Lligat y Púbol. Así lo anunció el presidente de esta institución en el transcurso de un encuentro con los medios quien matizó que el nuevo centro, en caso de poderse materializar, estaría en territorio catalán. A este respecto Mercader reconoció que el espacio del Teatre-Museu de Figueres es “el que hay, limitado y con unas obras colgadas por nuestro fundador. De todas formas, hacer un museo es algo muy complicado, pero nosotros disponemos de mucha obra que está en el almacén. Así que disponemos de contenido, pero no de continente”.

Mercader hizo balance, acompañado de otros miembros del equipo de la Fundació Gala-Salvador Dalí, de lo que ha sido el último año, unas cifras que demuestra que casi se han alcanzado las cuotas anteriores a la pandemia. En este sentido, la institución obtuvo en 2022 un excedente de 4,5 millones de euros, lo que viene a ser un 15,76 % de mejora con respecto a 2019, el último año antes de la crisis sanitaria. Todo ello es consecuencia de la recuperación de la actividad en los museos que forman parte del llamado triángulo daliniano, además de una importante reducción del gasto y el regreso de los ingresos por las visitas turísticas.

Ya que hablamos de ello, los museos vinculados a la obra de Salvador Dalí han sido visitados por 817.097 personas, lo que viene a traducirse en un 106 % en relación a 2021, pero manteniéndose en un 23 % por debajo de 2019. Mercader se mostró optimista con la posibilidad de que se pueda alcanzar a lo largo de 2023 al millón de visitantes. La mayoría del público en estos centros son procedentes de Francia (36%), resto de España (15 %) y Cataluña (10%). La guerra en Ucrania también ha afectado que el público procedente de los países del Este no hayan podido volver a este rincón ampurdanés.

El pasado martes la Fundació Dalí realizó algunos cambios en su patronato con la incorporación de dos nuevos miembros vitalicios, Estrella de Diego y David Vegara, en sustitución de Ana Beristain y Josep Vilarasau, respectivamente, quienes presentaron recientemente su renuncia.

El próximo mes de noviembre el museo de Figueres acogerá un invitado largamente esperado. Se trata de una de las grandes pinturas de Dalí, el “Cristo de San Juan de la Cruz”, también conocido como el “Cristo de Glasgow”, al conservarse en la actualidad en el Museo Kelvingrove de Glasgow. Es una de las obras cumbres del periodo místico del pintor, con permiso de la llamada “Madonna de Port Lligat”.

La institución daliniana sigue trabajando en una monumental monografía sobre el artista que prepara Taschen a la que seguirá la edición definitiva de la autobiografía “Vida secreta de Salvador Dalí por Salvador Dalí” en el mismo sello y a partir del manuscrito original.

La internacionalización de la figura y la producción daliniana es uno de los principales objetivos de una fundación que no ha visto con buenos ojos la reciente película de Ben Kingsley sobre el pintor y que no contaba con la autorización del centro surrealista. Mercader admitió que Netflix ha llamado a su puerta para realizar una serie de tres capítulos, pero la cosa no ha ido más allá.