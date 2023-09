La Fundación EADA incorpora a tres nuevos patronos

El Patronato, máximo órgano de gobierno de la Fundación EADA, ha decidido incorporar tres nuevos patronos, lo que supone ampliar a 18 miembros el órgano que representa a los diferentes grupos de interés que constituyen la escuela: empresarios, directivos de empresas asociadas, profesionales, expertos en formación de directivos y antiguos alumnos. Se trata concretamente de Ainhoa Grandes, Tobías Martínez y Thérèse Jamaa.

Jamaa reconoce que “EADA es un lugar de encuentro del talento internacional. Quiero compartir mi experiencia en el ámbito tecnológico y la innovación social y contribuir a desarrollar su reto educativo”. Tobías Martínez, insiste en que su principal motivación “es el desarrollo de la sociedad a través de la formación de directivos, fomentando una formación más técnica pero también más humana, mejor adaptada al presente y al futuro y trabajando con grupos jóvenes, internacionales y diversos”. Por su parte, Ainhoa Grandes recalca que lo que “me atrae es implicarme en un proyecto que ofrece una educación internacional de máxima calidad en el marco de unos valores de impacto social y medioambiental, como demuestra el peso que tiene la sostenibilidad en todos sus programas”.

Business School Barcelona fue creada en 1957 por un grupo de empresarios y profesionales como una institución independiente, tanto desde el punto de vista ideológico como económico. Además de aparecer en los reconocidos rankings internacionales del Financial Times o The Economist, dispone de la acreditación EQUIS que concede la EFMD (European Foundation for Management Development) así como la AMBA que reconoce la calidad de los programas MBA.

Ainhoa Grandes es la actual presidenta de la Fundación Ship2B, la mayor aceleradora de startups de impacto social y medioambiental de España, así como presidenta de la Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) con especialidad en finanzas. Realizó el programa de Alta Dirección en Sostenibilidad por EADA Business School así como el Advanced Management Program por IESE Business School.

Tobías Martínez ha sido, desde su fundación en 2008 hasta junio de 2023, el máximo responsable ejecutivo (CEO) de CELLNEX. De hecho, toda su trayectoria profesional ha estado ligada al sector de las telecomunicaciones y la tecnología, desde 1.983. Previamente estuvo como Director General de Abertis Telecom desde el año 2.000, después de acumular más de 11 años de experiencia emprendedora en el sector de la tecnología (sistemas de información).

Thérèse Jamaa, actual vicepresidenta de Fundación Cruz Roja Española, desempeñó hasta mayo de este año la vicepresidencia de Huawei España, responsabilizándose de la promoción de la estrategia de digitalización de la empresa, así como del impulso de alianzas globales y locales para mostrar los beneficios de la tecnología en la sociedad. Antes de su paso por Huawei, Jamaa fue directora general de GSMA Mobile World Capital, la patronal mundial de los operadores de telecomunicaciones que representa a más de 1000 operadores móviles y empresas del ecosistema tecnológico y que organiza el Mobile World Congress (MWC). Previamente, fue directora de desarrollo de negocio de Qualcomm durante más de una década. También prestó sus servicios a empresas como Vodafone o Sema Group Schlumberger tras una etapa en la industria de la construcción naval.